هوية بصرية وشعار جديد لـ «رابطة المحترفين»



معتز الشامي (أبوظبي)



أطلقت رابطة المحترفين شعارها وهويتها البصرية الجديدة، على هامش حفل جوائز الأفضل السنوي، الذي نظمته في «قصر الإمارات»، وحمل الشعار الجديد اللون الأزرق، باسم «UAE PL»، ويعد التغيير هو الرابع في تاريخ الرابطة منذ تأسيسها الرسمي مع انطلاق موسم 2008-2009.

ويأتي ذلك تزامناً مع وصول القيمة السوقية لـ «دورينا» إلى 2.6 مليار درهم للمرة الأولى منذ انطلاق الاحتراف، وهو ما يعكس حجم التطور التسويقي والفني اللوجستي، الذي وصل إليه «دوري أدنوك» ومسابقات المحترفين، تحت قيادة الرابطة، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس الإدارة، النائب الأول رئيس اتحاد الكرة.

وحقق «دورينا» مكاسب هائلة في آخر عامين، حيث تُوج العين بلقب «دوري أبطال آسيا» الموسم قبل الماضي، بينما تُوج الشارقة بلقب «دوري أبطال آسيا 2» الموسم الماضي، وتدخل أنديتنا للموسم الجديد، مع زيادة كبيرة في حجم الإنفاق المالي للتعاقد مع عناصر متميزة في كل الخطوط.

وتزامن كل ذلك مع الهوية الجديدة للدوري وللرابطة، بينما كان أول شعار للرابطة سنة 2008 بمسمى رابطة كرة القدم الإماراتية «UFL»، ثم تم تغييره للمرة الثانية باسم لجنة دوري المحترفين «PL»، كما تم تغيير شعار الرابطة للمرة الثالثة في عام 2019، باسم رابطة المحترفين الإماراتية «UAE PRO LEAGUE»، ومن أجل مسيرة احترافية تمضي نحو الأفضل دائماً، أطلقت الرابطة شعاراً رابعاً جديداً هذا العام، تحت مسمى «UAE PL».