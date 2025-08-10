معسكر المغرب يرفع جاهزية منتخبات الجولف للموسم الجديد



دبي (الاتحاد)



تواصل منتخبات الجولف استعداداتها المكثفة للموسم الجديد، من خلال المعسكر الخارجي، في نادي رويال للجولف بمدينة الرباط المغربية، والذي انطلق 27 يوليو الماضي، ويستمر إلى 18 أغسطس الجاري.

ويعد المعسكر محطة أساسية ضمن خطة الإعداد الشاملة التي وضعتها الأجهزة الفنية والإدارية في اتحاد الجولف، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية للاعبين واللاعبات، قبل انطلاق الأجندة التنافسية المحلية والخارجية.

ويشهد المعسكر التزاماً وانضباطاً من جميع أعضاء البعثة، في تنفيذ البرنامج التدريبي اليومي الذي يجمع بين الجوانب الميدانية والنظرية، ويشمل وحدات متكاملة للتطوير المهاري والتكتيكي، وتعزيز الوعي الذهني والنفسي.

ويبدأ البرنامج منذ الساعة الخامسة والنصف صباحاً بتمارين الإحماء والتمدد والاسترخاء، تليها تدريبات الأوزان المصممة خصيصاً لرياضة الجولف لتقوية العضلات الأساسية وتحسين الأداء الفني والاستقرار الجسدي، قبل الانتقال إلى ملاعب الجولف الدولية للعمل على تطوير تقنيات الضرب، وتعزيز الاستراتيجية الميدانية، وتحسين الأداء في مختلف ظروف اللعب، تحت إشراف فريق من مدربي المنتخبات الوطنية.

ويتضمن المعسكر ورش عمل ومحاضرات حول التحليل الفني للأداء، والتعامل مع الضغط النفسي خلال المنافسات، وأهمية التركيز الذهني وإدارة الوقت داخل الملعب وخارجه، بما يعكس اهتمام الاتحاد بإعداد لاعب متكامل من جميع النواحي.

وأكد خالد الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجولف، أن الانضباط والالتزام اللذين أظهرهما اللاعبون منذ بداية المعسكر كانا دافعاً قوياً لتنفيذ جميع مراحل الخطة التدريبية كما هو مخطط لها، مشيراً إلى الروح العالية والعزيمة الكبيرة التي يتحلى بها الجميع، واستعدادهم الجاد للمنافسة على أعلى المستويات في الموسم المقبل، سواء في البطولات المحلية أو المشاركات الخارجية.