الرياضة

5 مواجهات مباشرة تضع «اللمسات الأخيرة» لإعداد الأندية لـ «أدنوك للمحترفين»

5 مواجهات مباشرة تضع «اللمسات الأخيرة» لإعداد الأندية لـ «أدنوك للمحترفين»
10 أغسطس 2025 22:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

اختتمت 10 فرق من أندية «دوري أدنوك للمحترفين» تحضيراتها للموسم الجديد 2025-2026، بخوض 5 مواجهات مباشرة على مدار يومي السبت والأحد، جمعت النصر مع دبا، خورفكان مع الشارقة، شباب الأهلي مع كلباء، الوصل مع عجمان، وبني ياس مع الوحدة.
وتنوعت الاختبارات بين مباريات «مغلقة» أمام الجمهور، مثل مواجهة «العميد» و«النواخذة» التي انتهت بفوز النصر 2-1 بهدفي أمزار ولوكا، ولقاء بني ياس مع الوحدة على ملعب الشامخة، وشباب الأهلي مع كلباء على استاد راشد، والشارقة مع خورفكان على استاد صقر بن محمد القاسمي، فيما كانت مواجهة الوصل وضيفه عجمان على استاد زعبيل الاستثناء الوحيد بفتح المدرجات للجماهير.
وشكّلت هذه المواجهات امتداداً للتجارب المحلية التي أعقبت نهاية المعسكرات الأوروبية للأندية، والتي شهدت لقاء البطائح مع دبا، وبني ياس والوحدة أمام العربي الكويتي، والوصل مع صحم العُماني.
وتنطلق منافسات الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» يوم 16 أغسطس الجاري، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الظفرة، ودبا مع الشارقة، والعين مع البطائح، واتحاد كلباء مع النصر، على أن تُستكمل الجولة في اليوم التالي بلقاءات عجمان مع الوحدة، خورفكان مع الجزيرة، والوصل مع بني ياس.

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
النصر
بني ياس
الوحدة
الشارقة
خورفكان
