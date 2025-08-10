تياو يغادر ميلان إلى نيوكاسل



برلين (أ ف ب)



حُسِم انتقال قلب الدفاع الألماني ماليك تياو من ميلان الإيطالي إلى نيوكاسل الإنجليزي على أن يخضع للفحص الطبي الروتيني، وذلك وفق ما أفادت تقارير إعلامية عدة.

ويتواجد ابن الـ24 عالماً حالياً في لندن، حيث يخوض ميلان في وقت لاحق الأحد مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد ضد تشيلسي، وسيترك الألماني زملاءه من أجل رحلته القصيرة إلى نيوكاسل بحسب موقع «كالتشو ميركاتو» الإيطالي، تمهيداً لانتقاله إلى الفريق المشارك في دوري أبطال أوروبا، بعد حلوله خامساً الموسم الماضي في الدوري الممتاز.

وأفادت شبكة «سكاي سبورتس» الألمانية بأن قيمة الصفقة ستبلغ 38 مليون يورو (قرابة 44.280 مليون دولار)، إضافة إلى 4 ملايين (قرابة 4.65 مليون دولار) فيما تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن أن قيمة الصفقة ستكون 35 مليوناً إضافة إلى 5 ملايين مكافآت.

وانضم تياو (3 مباريات دولية) إلى ميلان في 2022 قادماً من شالكة، في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايين يورو، وقد قرر النادي اللومباردي في وقت سابق من الصيف الحالي التخلي عنه لمنافسه المحلي كومو، لكن اللاعب رفض المغادرة لاعتبار ذلك خطوة إلى الوراء في مسيرته الكروية.

ومن المؤكد أن الانتقال إلى نيوكاسل بهذا السعر يشكل ضربة موفقة لميلان الذي يغيب عن المشاركة القارية هذا الموسم بعد حلوله ثامناً في الدوري الإيطالي.