أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تياو يغادر ميلان إلى نيوكاسل

تياو يغادر ميلان إلى نيوكاسل
10 أغسطس 2025 17:34


برلين (أ ف ب)

حُسِم انتقال قلب الدفاع الألماني ماليك تياو من ميلان الإيطالي إلى نيوكاسل الإنجليزي على أن يخضع للفحص الطبي الروتيني، وذلك وفق ما أفادت تقارير إعلامية عدة.
ويتواجد ابن الـ24 عالماً حالياً في لندن، حيث يخوض ميلان في وقت لاحق الأحد مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد ضد تشيلسي، وسيترك الألماني زملاءه من أجل رحلته القصيرة إلى نيوكاسل بحسب موقع «كالتشو ميركاتو» الإيطالي، تمهيداً لانتقاله إلى الفريق المشارك في دوري أبطال أوروبا، بعد حلوله خامساً الموسم الماضي في الدوري الممتاز.
وأفادت شبكة «سكاي سبورتس» الألمانية بأن قيمة الصفقة ستبلغ 38 مليون يورو (قرابة 44.280 مليون دولار)، إضافة إلى 4 ملايين (قرابة 4.65 مليون دولار) فيما تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن أن قيمة الصفقة ستكون 35 مليوناً إضافة إلى 5 ملايين مكافآت.
وانضم تياو (3 مباريات دولية) إلى ميلان في 2022 قادماً من شالكة، في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايين يورو، وقد قرر النادي اللومباردي في وقت سابق من الصيف الحالي التخلي عنه لمنافسه المحلي كومو، لكن اللاعب رفض المغادرة لاعتبار ذلك خطوة إلى الوراء في مسيرته الكروية.
ومن المؤكد أن الانتقال إلى نيوكاسل بهذا السعر يشكل ضربة موفقة لميلان الذي يغيب عن المشاركة القارية هذا الموسم بعد حلوله ثامناً في الدوري الإيطالي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
الدوري الإيطالي
ميلان
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
دول أوروبية تندّد بخطة إسرائيل للسيطرة على غزة
اليوم 19:06
وفاة «الهداف التاريخي» لمنتخب اليابان
الرياضة
وفاة «الهداف التاريخي» لمنتخب اليابان
اليوم 19:06
ميسي وراء رحيل سون من أوروبا إلى أميركا!
الرياضة
ميسي وراء رحيل سون من أوروبا إلى أميركا!
اليوم 19:02
عناصر من الجيش المالي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اعتقال ضباط بتهمة محاولة "زعزعة الاستقرار" في مالي
اليوم 18:56
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة حمد الهاملي
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة حمد الهاملي
اليوم 18:36
