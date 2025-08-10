إيسكو يُصيب ريال بيتيس بـ«صدمة قوية»

مدريد (د ب أ)



تلقى نادي ريال بيتيس صدمة قوية، بعد أنباء عن غياب نجمه الأول إيسكو لنحو ثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

وتعرض إيسكو البالغ من العمر 33 عاماً لإصابة بكسر في شظية الساق اليسرى خلال المباراة الودية أمام ملقة، وبحسب تقارير إعلامية في إسبانيا، فإن غيابه قد يطول لثلاث أشهر.

وأسهم إيسكو في إنهاء بيتيس الموسم الماضي من الدوري الإسباني في المركز السادس، بعد مسيرة رائعة للاعب الذي شارك في 33 مباراة، وسجل 12 هدفاً، وقدم 11 تمريرة حاسمة، مما أسهم في عودته للمنتخب الإسباني.

وذكر بيتيس في بيان: «تعرض إيسكو ألاركون، لاعب ريال بيتيس لإصابة في آخر مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد ضد ملقة، أظهرت الفحوصات الطبية، أنه يعاني من كسر جديد في شظية الساق اليسرى».

وأضاف البيان: «هذه إصابة جديدة لا علاقة لها بالإصابة السابقة، والتي تم علاجها، وسيخضع اللاعب للعلاج في الأسابيع المقبلة، وستعتمد عودته على تطور حالته».