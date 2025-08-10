سون.. «مساهمة» في «الظهور الأول»



لندن (د ب أ)



سجل النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين اللاعب السابق لتوتنهام الإنجليزي ظهوره الأول مع فريقه الجديد لوس أنجلوس أف سي، خلال التعادل مع شيكاغو فاير 2-2 بالدوري الأميركي للمحترفين.

وبعد ثلاثة أيام فقط من انتقاله إلى لوس أنجلوس، شارك سون بديلاً في الدقيقة 61.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله لحظة دخول سون البالغ من العمر 33 عاماً، قبل أن يسجل شيكاغو هدفاً بوساطة جوناثان بامبا.

وأسهم سون في عودة لوس أنجلوس للمباراة بعد حصوله على ضربة جزاء سجل منها دينيس بوانجا هدف التعادل في الدقيقة 81.

وكاد سون أن يخطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، لكن أحد لاعبي الفريق المنافس حال دون دخول الكرة إلى الشباك.