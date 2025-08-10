«جي بي إس» يظهر في سباقات الدراجات



زيوريخ (أ ب)



بات من المقرر أن يحمل الدراجون أجهزة تحديد المواقع «جي بي إس» في سباق روماندي هذا الأسبوع بغرض الاختبار، وذلك قبل أن يتم إلزام المتسابقين بذلك في بطولة العالم لسباقات الطرق هذا العام.

وسيطلب الاتحاد الدولي من متسابقة واحدة في كل فريق مشارك في سباق للسيدات في سويسرا، والذي يتواصل لثلاثة أيام وانطلق الجمعة، أن تحمل جهاز جي بي إس. وسيتم استخدام التقنية ذاتها في بطولة العالم لسباقات الطرق في كيجالي الرواندية ابتداء من 21 سبتمبر المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته، حيث سيكون على كل الدراجين، سواء الشباب أو الكبار، حمل الجهاز.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات في بيان له: «يهدف ذلك الإجراء إلى تحسين برنامج تتبع السلامة الخاص بالاتحاد، وكذلك وضع بروتوكول لتوفير بيانات فورية لإدارة السباقات والفرق الطبية».

وأضاف: «سيعزز ذلك النظام مراقبة سلامة المتسابقين خلال السابق، وسيوفر التعامل بسرعة مع المواقف، وخاصة في حالات الحوادث، ويمثل خطوة مهمة لضمان سلامة المتسابقين».