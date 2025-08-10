الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ «غير مهتم» بتكهنات كومان والنصر السعودي!

بايرن ميونيخ «غير مهتم» بتكهنات كومان والنصر السعودي!
10 أغسطس 2025 18:10

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
السعودية.. اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة
النصر يضم مدافع برشلونة


أبدى نادي بايرن ميونيخ الألماني عدم اهتمامه بالتكهنات حول انتقال جناحه الفرنسي كينجسلي كومان، إلى النصر السعودي.
وقال هيربرت هاينر، رئيس النادي البافاري، خلال أحد الفعاليات: «لم أتدخل في التكهنات في الوقت الحالي، لكن إذا حان وقت انضمام لاعب إلينا سنجلس معاً ونقيم الأمر، بما في ذلك ما يعنيه الأمر لبايرن ميونيخ، ومن ثم سنتخذ القرار المناسب».
ووفقاً للتقارير فإن النصر وبايرن ميونخ في محادثات حول انتقال محتمل لكومان الذي يعد هدفاً كبيراً بالنسبة للنصر في مركز الجناح.
وأضافت التقارير أن النصر عرض على كومان راتباً يتراوح ما بين 20 مليون يورو (3. 23 مليون دولار) إلى 25 مليون، وهو ما يعد بمثابة ضعف راتبه الحالي في بايرن ميونيخ وفقاً للتقديرات.
وفي يونيو الماضي أكد اللاعب الفرنسي الذي يمتد عقده مع بطل ألمانيا حتى عام 2027، خلال كأس العالم للأندية في أميركا، أنه يرغب في البقاء ببايرن ميونيخ.
ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر، كما تعاقد النادي مؤخرا مع مواطنه جواو فيليكس، فيما يتواجد السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن سابقاً، في الفريق.
ويلعب كومان في بايرن ميونيخ منذ عام 2015 وسجل هدف الفوز على باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.
وبعد التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز والمدافع الألماني جوناثان تاه ولاعب الوسط الشاب توم بيتشوف، لا يستبعد بايرن القيام بالمزيد من العمل في سوق الانتقالات الصيفية.
وقال هاينر: «من حيث المبدأ يمكنني القول إنني سعيد للغاية بالفريق الحالي، لقد حققنا ما أردناه».
وقدم بايرن ميونيخ عرضين للتعاقد مع نيك فولتيماده من شتوتجارت، لكن بطل كأس ألمانيا يرفض حتى الآن إجراء محادثات حول الأمر.

السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
بايرن ميونيخ
كينجسلي كومان
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
دول أوروبية تندّد بخطة إسرائيل للسيطرة على غزة
اليوم 19:06
وفاة «الهداف التاريخي» لمنتخب اليابان
الرياضة
وفاة «الهداف التاريخي» لمنتخب اليابان
اليوم 19:06
ميسي وراء رحيل سون من أوروبا إلى أميركا!
الرياضة
ميسي وراء رحيل سون من أوروبا إلى أميركا!
اليوم 19:02
عناصر من الجيش المالي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اعتقال ضباط بتهمة محاولة "زعزعة الاستقرار" في مالي
اليوم 18:56
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة حمد الهاملي
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة حمد الهاملي
اليوم 18:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©