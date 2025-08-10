ميسي وراء رحيل سون من أوروبا إلى أميركا!

معتز الشامي (أبوظبي)



أحدث الدوري الأميركي لكرة القدم ضجة جديدة في سوق الانتقالات، بإتمام صفقة انضمام النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين إلى لوس أنجلوس إف سي، قادماً من توتنهام الإنجليزي، بعد مسيرة امتدت 10 مواسم في «البريميرليج»، وبلغت قيمة الصفقة 26 مليون دولار، لتصبح الأكبر في تاريخ النادي، وتمتد مدة العقد حتى عام 2027، مع خيار التمديد لعامين إضافيين حتى 2029.

لكن اللافت في انتقال أحد أبرز نجوم آسيا في العقد الأخير، لم يكن فقط قيمته المالية أو تاريخه في الملاعب الأوروبية، بل السبب الذي دفعه لاتخاذ هذه الخطوة، وفق تقريرا طرحته صحيفة «ماركا» الإسبانية.

حيث كشف سون صراحة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، كان له التأثير الأكبر في قراره، وقال: «محظوظون أن ميسي يلعب في جيلنا، مشاهدته وهو يسجل ويحصد الإنجازات مع ناديه ومنتخب بلاده ثم انتقاله إلى الدوري الأميركي غيّر طريقة تفكيري، ألهمني كثيراً، وفخور بأنني أشاركه الملعب»

وأضاف سون أن قدوم أسماء أوروبية بارزة في السنوات الأخيرة إلى الدوري الأميركي جذب اهتمامه، لكن وجود ميسي كان نقطة التحول الحقيقية التي جعلته يرى في البطولة وجهة رياضية جديرة بالتجربة، وخلال تقديمه الرسمي، أبدى سون حماسه الشديد لبدء هذه المغامرة، قائلاً «أنا فخور بالانضمام إلى لوس أنجلوس إف سي، نادٍ طموح في مدينة رياضية عريقة، أتيت لأكتب فصلاً جديداً، أرفع الكؤوس وأبذل كل ما لدي لهذا الفريق وهذه الجماهير» وأشار إلى أن أجواء المدينة وتاريخها الحافل بالبطولات كانا من عوامل الجذب الرئيسية».

ومن الناحية التنافسية، قد لا يلتقي لوس أنجلوس إف سي مع إنتر ميامي في الموسم الجاري إلا إذا جمعتهما الأدوار الإقصائية، نظراً لاختلاف البطولات التي يلعبان فيها، وعدم وقوعهما في مواجهات الموسم المنتظمة.

ومن المنتظر أن يبدأ سون تدريجياً في الاندماج مع الفريق، على أن يكون ظهوره الأول المحتمل أمام جماهيره يوم 23 أغسطس عندما يستضيف دالاس إف سي، بعد مواجهة خارجية أمام نيو إنجلاند ريفولوشن.

وتمثل صفقة سون دفعة قوية لصورة الدوري الأميركي عالمياً، وتعكس قدرة البطولة على جذب نجوم الصف الأول بفضل الحضور الإعلامي والجماهيري الكبير الذي أحدثه ميسي منذ قدومه، ليواصل الدوري الأميركي تعزيز مكانته كوجهة جديدة للمواهب العالمية الباحثة عن تحديات مختلفة وألقاب جديدة.