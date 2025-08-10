وفاة «الهداف التاريخي» لمنتخب اليابان

طوكيو (أ ب)

توفي كونيشيجي كاماموتو، الذي سجل 75 هدفاً في 76 مباراة مع المنتخب الياباني، حسبما أفاد الاتحاد الياباني لكرة القدم.

وتوفي كاماموتو عن عمر ناهز 81 عاماً، بسبب إصابته بالتهاب رئوي، حسبما أفاد الاتحاد الياباني لكرة القدم.

ولا يزال كاماموتو يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الياباني، الذي دافع عن ألوانه ما بين عامي 1964 و1977 .

وقاد كاماموتو منتخب اليابان للحصول على الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية عام 1968 في المكسيك، حينما أحرز 7 أهداف ليتصدر قائمة هدافي تلك المنافسات، كما شغل النجم الراحل منصب عضو في مجلس المستشارين الياباني، وهو المجلس الأعلى في الهيئة التشريعية الوطنية في اليابان، وعمل أيضاً نائباً لرئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم.