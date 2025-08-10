جوارديولا سعيد بتألق اللاعبين الجدد في مانشستر سيتي



لندن (د ب أ)



أشاد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بلاعبي فريقه الجدد، لاسيما الهولندي تيجاني رايندرز.

وأحرز رايندرز هدفين في الشوط الثاني خلال فوز الفريق السماوي 3 - صفر على مضيفه باليرمو الإيطالي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في صقلية.

وانضم رايندرز «27 عاماً» لمانشستر سيتي قادماً من ميلان الإيطالي في يونيو الماضي، قبل أن يشارك في ثلاث مباريات مع فريق جوارديولا بكأس العالم للأندية، التي أقيمت هذا الصيف في الولايات المتحدة.

وكانت البداية إيجابية للاعب الذي حصد جائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي لموسم 2024 - 2025، الذي يجيد اللعب بمركز لاعب الوسط الدفاعي، لكن جوارديولا يرى أن مركزه الهجومي، الذي لعب فيه أمام باليرمو، يكشف عن «صفات خاصة» يمتلكها.

وقال المدرب الإسباني: «نعم، كنا نعرف أنه لاعب مميز عندما يتعلق الأمر بالدخول إلى منطقة الجزاء، هو يحب فعل لكن الناس في إيطاليا يعرفونه جيداً (بعد فترته مع ميلان)».

أضاف جوارديولا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي «لقد سجل هدفين وقدم أداءً رائعاً مثل باقي زملائه، يمكنه اللعب في مركز وسط ارتكاز، لكنه يحب الوصول لمنطقة الجزاء لمساندة مهاجمينا مثل إيرلينج هالاند وعمر مرموش وأي لاعب آخر في هذا المركز، نحن سعداء جداً به».

وكان رايندرز أحد ثلاثة لاعبين انضموا لسيتي قبل كأس العالم للأندية، إلى جانب صانع الألعاب رايان شرقي والظهير الأيسر رايان آيت-نوري، حيث بدؤوا جميعهم مسيرتهم مع النادي بشكل قوي، مما أسعد جوارديولا بما شاهده.

ومع تألق اللاعب المنضم في يناير الماضي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف في الفوز على باليرمو، أكد جوارديولا أنه سعيد بتشكيلته قبل مواجهة وولفرهامبتون خارج الديار في افتتاح الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وكشف مدرب مانشستر سيتي «التعاقدات الثلاثة التي قمنا بها قبل كأس العالم كانت جيدة جداً شرقي، آيت نوري، ورايندرز، ونفس الأمر مع خوسانوف، لقد أظهر إمكاناته أمام باليرمو، وهو من أسرع اللاعبين الذين شاهدتهم».

وأكد جوارديولا «لم نلعب الكثير من المباريات، لكننا تدربنا جيداً، وسنعود الآن إلى مانشستر لمحاولة قضاء أسبوع جيد والاستعداد للمباريات».

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً: «أنا سعيد بالفريق منذ تواجدنا في الولايات المتحدة وكأس العالم للأندية، الأجواء هناك كانت رائعة».

ويسعى مانشستر سيتي لاستعادة بريقه من جديد، بعدما عجز عن حصد أي لقب كبير خلال الموسم المنصرم.