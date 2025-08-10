الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

معسكر اللاعبين المتميزين ينطلق في تركيا

معسكر اللاعبين المتميزين ينطلق في تركيا
11 أغسطس 2025 01:32

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت تدريبات اللاعبين المتميزين بأندية الشارقة بمعسكرهم التحضيري، الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي في مدينة يالوفا التركية، بمشاركة 60 لاعباً في الألعاب الجماعية «السلة واليد والطائرة» يمثلون 9 أندية، ويترأس البعثة محمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس.
ويستمر المعسكر حتى السابع عشر من الشهر الجاري، ويسعى من خلاله المدربون للعمل على تطوير المهارات والجوانب الفنية ورفع المعدل البدني للاعبين، إضافة إلى التدريبات التي ستقام تحت إشراف مدربين أجانب، بجانب الكادر الوطني وخبراء الألعاب بإدارة شؤون الرياضة والتطوير، فيما تم ترتيب عدد من المباريات الودية خلال الأسبوع الحالي.

تركيا
الشارقة
الكرة الطائرة
مجلس الشارقة الرياضي
كرة اليد
كرة السلة
