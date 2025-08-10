تشيلسي يقسو على ميلان



لندن (د ب أ)



اختتم تشيلسي الإنجليزي تجاربه الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، بفوز كبير على ضيفه ميلان الإيطالي 4-1.

وينطلق مشوار تشيلسي، بطل النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، في الدوري الإنجليزي بمواجهة كريستال بالاس يوم السبت المقبل.

على الجانب الآخر، يلعب ميلان في مواجهة ضيفه كريمونيزي 23 من الشهر الجاري في الجولة الأولى بالدوري الإيطالي.

وتقدم تشيلسي بهدف عكسي سجله أندريه كوبيس، مدافع ميلان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة، ثم حصل اللاعب ذاته على بطاقة حمراء في الدقيقة 18، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

وفي الدقيقة الثامنة سجل جواو بيدرو الهدف الثاني لتشيلسي، وأضاف ليام ديلاب الهدف الثالث في الدقيقة 67، وسجل الفرنسي يوسف فوفانا هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 70، وعاد ديلاب للتسجيل مجدداً مختتماً رباعية تشيلسي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.