فالنسيا يتعاقد مع دانجوما



مدريد (د ب أ)



أعلن نادي فالنسيا الإسباني عن توصله إلى اتفاق مع فياريال لضم مهاجمه أرناوت دانجوما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فالنسيا، عبر موقعه الرسمي، أن الهولندي دانجوما «28 عاماً» عزز صفوف الفريق ووقع على عقد يبقيه في الفريق للمواسم الثلاثة المقبلة حتى يونيو 2028.

وأوضح النادي الإسباني في بيانه أن اللاعب سيعزز قوة الفريق من خلال سرعته وقدرته على إيجاد التوازن وقدراته التهديفية العالية، كما أنه يعد مصدر خطورة من مختلف الجهات الهجومية.

وبدأ دانجوما مسيرته في عام 2016 مع نيميجين بعد فترة لعب خلالها لفرق الشباب في أيندهوفن، قبل أن ينتقل إلى كلوب بروج البلجيكي في عام 2018، ومنه إلى بورنموث الإنجليزي في العام التالي.

وفي عام 2021 انتقل دانجوما إلى فياريال الذي أعاره بدوره إلى توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، وجيرونا الإسباني.