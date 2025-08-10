«الإمارات للدراجات» يتألق في بورجوس وبولونيا



روما (وام)



واصل فريق «الإمارات -إكس آر جي» للدراجات الهوائية، سلسلة انتصاراته المتميزة في موسم 2025، بعد تألقه في طوافي بورجوس بإسبانيا، وبولونيا بإيطاليا، محققاً نتائج بارزة، عززت مكانته أحد أقوى فرق العالم.

في طواف بورجوس، تُوج الدراج المكسيكي إسحاق ديل تورو بطلاً للتصنيف العام، بعد أداء ثابت طوال المراحل الخمس، ليحقق فوزه الثاني في سباقات المراحل هذا الموسم، والتاسع له في 2025.

وجاء التتويج ليمنح فريق الإمارات انتصاره السبعين هذا العام، بعدما تفوق ديل تورو على أبرز منافسيه، وحسم اللقب بفارق ثوانٍ عن أقرب الملاحقين.

أما في طواف بولونيا، واصل الأميركي براندون ماكنولتي تقدمه القوي في الترتيب العام، لينهي المرحلة السادسة في المركز الثاني، بفارق ضئيل عن المتصدر، ويحتل وصافة الترتيب العام بفارق 7 ثوانٍ، قبل الجولة الفردية الحاسمة، كما برز زميلاه يان كريستن ورافال ماجكا، بحضورهما ضمن المراكز الستة الأولى، حيث يحتل كريستن المركز الرابع، وماجكا المركز السادس في الترتيب العام.