هندرسون: لقبان لكريستال بالاس في 3 أشهر «لا يصدق»!



لندن (د ب أ)



استمتع دين هندرسون، حارس كريستال بالاس، بلحظة متميزة، حيث تصدى لركلتي ترجيح في فوز فريقه بلقب الدرع الخيرية لكرة القدم (درع المجتمع الإنجليزي)، على حساب ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هوجو إيكيتيكي وجيريمي فريمبونج، الوافدان الجديدان لليفربول هدفي الفريق الأحمر في الشوط الأول، فيما أحرز الفرنسي جان فيليب ماتيتا، والسنغالي إسماعيلا سار هدفي كريستال بالاس.

وأضاع محمد صلاح ركلة الترجيح الأولى لليفربول في اللقاء، لتصبح هذه هي ثاني ركلة يهدرها خلال أسبوع واحد، بعدما أخفق في تسجيل ركلة جزاء خلال فوز فريق المدرب الهولندي أرني سلوت 3 - 2 على أتلتيك بلباو الإسباني ودياً. وأخفق الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر وهارفي إيليوت في ركلتيهما، بعدما تصدى هندرسون لهما باقتدار، ليقود كريستال بالاس للفوز 3 -2 بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 - 2 على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وقال هندرسون لشبكة (تي إن تي سبورتس) عقب المباراة: «أعشق اللحظات الحاسمة، وأحب أن أكون في تلك اللحظات المليئة بالضغط، كان أداؤنا في ركلات الترجيح رائعاً».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لديهم لاعبون رائعون وفريق مذهل، لكن الفوز ببطولتين في ثلاثة أشهر أمر لا يصدق».

وتابع هندرسون: «هذه المشاعر رائعة، مع تقدمهم 2 - 1 في النتيجة كنتم تعتقدون أننا خرجنا من المباراة، لقد قال المدرب لنا إننا ستتاح أمامنا فرص للتسجيل، وقد حصلنا عليها بالفعل».

وأصبحت هذه هي ثاني مفاجآت كريستال بالاس في غضون 3 أشهر تقريباً، بعدما توج بأول لقب في تاريخه، حينما حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي، إثر فوزه 1 - صفر على مانشستر سيتي في المباراة النهائية للمسابقة على ذات الملعب.