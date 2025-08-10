الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دي مينور يسقط أمام «الحاجز الأول» في «سينسيناتي»
10 أغسطس 2025 22:40

سينسيناتي (أ ف ب)

أُقصي الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف الثامن عالمياً، في مباراته الأولى بالدور الثاني من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في التنس، وذلك بخسارته أمام الأميركي رايلي أوبيلكا 6-7 و4-6.
وفوّت دي مينور (26 عاماً) العديد من الفرص أمام المصنف 73 عالمياً، حيث حصل على سبع نقاط كسر وخسرها جميعها، كما خسر إرساله في المجموعة الثانية عند نقطة الكسر الوحيدة للاعب الأميركي الفارع الطول (2.11 م).
أنهت هذه الهزيمة سلسلة ناجحة للاعب الأسترالي الذي شارك في سينسيناتي بعد فوزه بلقب دورة واشنطن (500 نقطة) وبلوغه ربع نهائي دورة تورنتو لماسترز الألف نقطة حيث خرج أمام الأميركي بن شيلتون في طريق الأخير للفوز باللقب.
وضرب أوبيلكا (27 عاماً) موعداً في الدور الثالث مع الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا (24 عاماً) المصنف 71 عالمياً.

