جلاسنر يشيد بثبات لاعبيه بعد الفوز بالدرع الخيرية

لندن (د ب أ)

أبدى النمساوي أوليفير جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، سعادته بفوز الفريق بلقب الدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه، مشيداً بثبات لاعبيه رغم تأخرهم في النتيجة مرتين أمام ليفربول، حامل لقب الدوري. وتغلب كريستال بالاس على ليفربول 2/3 بضربات الترجيح، ليتوج بالبطولة بعدما انتهى اللقاء بالتعادل 2/2.

وقال جلاسنر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه من المؤتمر الصحفي: "كانت تسديدتهم الأولى هي هدفهم الأول، أن تلعب أول مباراة في الموسم أمام ليفربول ويسجلون في مرماك هدفاً من التسديدة الأولى أمر صعب، لذلك كان رد الفعل مذهلاً". وأضاف: "لقد هاجمنا وكنا نتحرك إلى الأمام في أغلب فترات اللعب، سجلنا هدف التعادل بدون أي فرص ثم كنا متأخرين 2/1، لكن رد فعلنا كان رائعاً مرة أخرى".

وتابع المدرب النمساوي: "بين شوطي المباراة قلت بأننا سنواصل تنفيذ خطتنا وسنبقى هادئين، وكنا نعلم أننا سنحظى ببعض الفرص وسيكون بإمكاننا التسجيل". وأوضح: "اللاعبون كان لديهم ثقة كبيرة وإيمان بقدراتهم، لذلك أنا ممتن للغاية وسعيد بهذا الأداء الذي قدمناه اليوم، وبعد 90 دقيقة كانت المستويات متقاربة بين الفريقين، وهذا جعلنا فخورين للغاية أمام ليفربول بطل الدوري".

واستطر جلاسنر قائلاً: "اللاعبون يستحقون الفرحة اليوم والجماهير تستحق ذلك أيضاً، لأنهم دائماً يدعموننا منذ البداية وحتى النهاية حتى حينما نكون في أسوأ حالاتنا".

وقال:"أنهم دائماً يدفعوننا إلى الأمام، وهذا تواصل رائع وعظيم، وفي النهاية جميعنا تلقينا مكافأة وهذا ما سيبقى إلى الأبد". كما أشاد المدرب النمساوي بحارس المرمى دين هندرسون، الذي تصدى لضربتي جزاء حاسمتين في أشهر قليلة، وذلك بعد أشهر قليلة من تصديه لتسديدة من 12 ياردة أمام مانشستر سيتي في نفس الملعب. وقال جلاسنر: "نحن نعلم أنه حارس رائع، كان هناك الكثير من العمل خلف ذلك". وأضاف: "على سبيل المثال وفي اليوم السابق للمباراة ألتقينا في الفندق مع محلل الأداء ومدرب حراس المرمى، وتحدثوا عن جميع منفذي ضربات الجزاء في ليفربول واستعددنا لذلك بشكل جيد". وتابع جلاسنر: "كنت واثقاً للغاية من قدرته على التصدي لضربات الترجيح لقد أظهر ذلك".