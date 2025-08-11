بالميراس يتخطى سيارا إلى المركز الثالث في الدوري البرازيلي

ريو دي جانيرو (د ب أ)

تغلب بالميراس على ضيفه سيارا 1/2، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليرفع بالميراس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر فلامنجو، ونقطة واحدة خلف كروزيرو صاحب المركز الثاني، علماً بأنه خاض مباراة أقل من منافسيه.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سيارا عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر. وتقدم لورنسو لفريق سيارا في الدقيقة 51، قبل أن يدرك خوسيه مانويل لوبيز التعادل لبالميراس من ضربة جزاء في الدقيقة 67، وبعد ذلك بدقيقتين، سجل فيتور روكي هدف الفوز لأصحاب الأرض.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل فاسكو دا جاما مع ضيفه أتلتيكو مينيرو 1 /1. وتقدم مينيرو منذ الدقيقة الأولى عن طريق جابرييل مينينو، قبل أن يدرك بابلو فيجيتي التعادل لفاسكو دا جاما في الدقيقة 18.

ورفع فاسكو دا جاما رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر، فيما رفع مينيرو رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر.