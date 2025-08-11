الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بالميراس يتخطى سيارا إلى المركز الثالث في الدوري البرازيلي

بالميراس يتخطى سيارا إلى المركز الثالث في الدوري البرازيلي
11 أغسطس 2025 09:04

ريو دي جانيرو (د ب أ)
تغلب بالميراس على ضيفه سيارا 1/2، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليرفع بالميراس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر فلامنجو، ونقطة واحدة خلف كروزيرو صاحب المركز الثاني، علماً بأنه خاض مباراة أقل من منافسيه.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد سيارا عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر. وتقدم لورنسو لفريق سيارا في الدقيقة 51، قبل أن يدرك خوسيه مانويل لوبيز التعادل لبالميراس من ضربة جزاء في الدقيقة 67، وبعد ذلك بدقيقتين، سجل فيتور روكي هدف الفوز لأصحاب الأرض.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل فاسكو دا جاما مع ضيفه أتلتيكو مينيرو 1 /1. وتقدم مينيرو منذ الدقيقة الأولى عن طريق جابرييل مينينو، قبل أن يدرك بابلو فيجيتي التعادل لفاسكو دا جاما في الدقيقة 18.
ورفع فاسكو دا جاما رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر، فيما رفع مينيرو رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر.

أخبار ذات صلة
الانتصار الـ12 يمنح فلامنجو صدارة الدوري البرازيلي
مدرب تشيلسي يطالب بعدم الضغط على «الشاب إستيفاو»
الدوري البرازيلي
بالميراس
فلامنجو
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
10 أغسطس 2025
انخفاض أسعار النفط مع ترقب محادثات أميركية روسية بشأن أوكرانيا
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط مع ترقب محادثات أميركية روسية بشأن أوكرانيا
اليوم 09:55
زلزال تركيا يخلف قتيلاً ويتسبب في انهيار مبانٍ
الأخبار العالمية
زلزال تركيا يخلف قتيلاً ويتسبب في انهيار مبانٍ
اليوم 09:39
حرائق الغابات تجبر على إجلاء ألف شخص في إسبانيا
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تجبر على إجلاء ألف شخص في إسبانيا
اليوم 09:28
روبليف يتأهل إلى دور الـ32 في «سينسيناتي للتنس»
الرياضة
روبليف يتأهل إلى دور الـ32 في «سينسيناتي للتنس»
اليوم 09:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©