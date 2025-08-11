الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
صلاح يفشل في كسر لعنة «ويمبلي» والنهائيات

صلاح يفشل في كسر لعنة «ويمبلي» والنهائيات
11 أغسطس 2025 09:07

معتز الشامي (أبوظبي)
فشل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في كسر "لعنته" وسجله السيئ في ملعب ويمبلي هذا الأسبوع، حيث لم يسجل الدولي المصري في آخر 8 مباريات له على الملعب الشهير.
وفاز كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، بلقب درع المجتمع للمرة الأولى، بعد فوزه على ليفربول 3-2 بركلات الترجيح.
وتمكّن بطل كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي من قلب تأخره مرتين، ثم فاز باللقب بركلات الترجيح. وكان دين هندرسون بطل المباراة مجدداً، حيث تصدى لركلتي أليكسيس ماك أليستر وهارفي إليوت بعد أن أهدر محمد صلاح ركلته فوق العارضة.
وسجل المصري هدفاً في زيارته الأولى إلى هناك في عام 2017. والذي جاء في خسارة ثقيلة أمام توتنهام، ومنذ ذلك الحين واصل التسديد من دون أهداف في أكبر وأشهر ملعب في إنجلترا.
ومنذ ذلك الحين، شارك صلاح مع ليفربول في ويمبلي في مباراة أخرى بالدوري الإنجليزي الممتاز، والعديد من مباريات درع المجتمع، ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والنهائيات، ونهائي كأس كاراباو مرتين، وفشل في هز الشباك، ويُعزز هذا الادعاء بأن صلاح يعانى من ضعف الأداء في النهائيات، وهو أمرٌ تدعمه الإحصائيات.
في 9 نهائيات مع ليفربول ومصر، سجل صلاح هدفاً واحداً فقط وصنع آخر، وكانت مساهمته الأخيرة هي ركلة الجزاء ضد توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، كما أن تسجيله من ركلة جزاء يعني أنه فشل في تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح في أيٍّ من تلك النهائيات، على الرغم من غزارة تسجيله في الفترة التي سبقت تلك الأحداث الكبرى.
وجاءت تمريرته الحاسمة الوحيدة في المباراة النهائية في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017 ضد الكاميرون، عندما مرر الكرة لمحمد النني في المباراة التي خسرها الفراعنة 2-1. 
وسجل صلاح في شباك كريستال بالاس، 9 أهداف في 14 مباراة خاضها بقميص ليفربول، بما في ذلك هدف واحد العام الماضي في التعادل 1-1 في أنفيلد في اليوم الأخير من الموسم.

