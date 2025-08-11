الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روبليف يتأهل إلى دور الـ32 في «سينسيناتي للتنس»

روبليف يتأهل إلى دور الـ32 في «سينسيناتي للتنس»
11 أغسطس 2025 09:22

سينسيناتي (د ب أ)
تأهل الروسي أندريه روبليف إلى دور الـ32 من منافسات فردي الرجال ببطولة سينسيناتي لأساتذة التنس فئة الـ1000 نقطة، وذلك بعد فوزه على الأميركي ليرانر تيان، أمس، ضمن منافسات دور الـ64، بمجموعتين دون رد بواقع 6/7 و3/6. وسيواجه الروسي روبليف في الدور المقبل، الفائز من مباراة أخرى تجمع بين الكازاخي ألكسندر بوبيرين والإسباني مارتن لاندالوسي، ضمن منافسات دور الـ32.
وتأهل التشيكي جاكوب مينسيك إلى الدور ذاته بعد فوزه على الأميركي إيثان كوين.
وتغلب مينسيك على كوين 4/6 و2/6 ليتأهل إلى دور الـ32.
وانضم روبليف ومينسيك إلى ركب المتأهلين لدور الـ32، حيث تأهل الأميركي رايلي أوبيليكا إلى الدور المقبل بعد فوزه على الأسترالي أليكس دي مينور 6/7 و4/6، فيما فاز التشيلي يري ليتشيكا على الأميركي تريستان بوير 6/4 و1/6 و4/6، فيما فاز الأرجنتيني فرانشيسكو كوميسانا على الإيطالي لوشيانو دارديري بعد انسحاب الأخير. وتقام البطولة على الملاعب الصلبة، وتعد إحدى الفعاليات الاستعدادية لبطولة أميركا المفتوحة التي تنطلق يوم 24 من الشهر الجاري.

