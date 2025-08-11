أكثر ملاعب «البريميرليج» تسجيلاً للأهداف.. آنفيلد يتصدر!

معتز الشامي (أبوظبي)

من الكرات الهوائية المدوية إلى أهداف الفوز في اللحظات الأخيرة، لكل ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ذكرياته وقصصه الخاصة، لكن بعضها شهد تنافساً أكبر بكثير أمام المرمى من غيره.

وعلى مدار 3 عقود من عمر المسابقة (حقبة البريميرليج)، منذ انطلاقها في موسم 1992 /1993، أصبحت بعض الملاعب مسرحاً لكرة القدم الهجومية، حيث تبدو الشباك وكأنها تتأرجح في كل عطلة نهاية أسبوع.

وسواء أكان الأمر يتعلق بالأندية الطامحة إلى اللقب أم معارك الهبوط، فقد شكّلت هذه الملاعب خلفيةً لبعضٍ من أكثر لحظات الدوري شهرةً، فما هي الملاعب التي شهدت أكبر عدد من الأهداف في تاريخ البريميرليج؟

وشاركت 4 ملاعب في كل موسم من مواسم البريميرليج حتى الآن، وهي بطبيعة الحال الملاعب التي شهدت أكبر عدد من الأهداف.

لكن ما هي أبرز الملاعب التي شهدت أكبر عدد من أهداف البريميرليج!

يتصدر ملعب آنفيلد قائمة أكثر الملاعب تسجيلاً للأهداف، حيث شهد هذا الملعب 1801 هدف خلال 633 مباراة، ويتأخر عنه بثلاثة أهداف فقط، ملعب الغريم مانشستر يونايتد «أولد ترافورد»، حيث شهد مسرح الأحلام 1798 هدفاً في 633 مباراة.

ويحتل ستامفورد بريدج، ملعب تشيلسي، المركز الثالث، بتسجيل 1768 هدفاً في غرب لندن. أما «جوديسون بارك»، ملعب إيفرتون، فيحتل المركز الرابع، وقد شهد هذا الملعب الأسطوري مباراته الأخيرة الموسم الماضي، حيث انتقل إيفرتون إلى ملعب «هيل ديكنسون» في «براملي مور دوك» هذا الموسم، لكنه شهد مع ذلك تسجيل 1653 هدفاً في ملعبه القديم.

ويحتل ملعب سانت جيمس بارك، التابع لنادي نيوكاسل، المركز الخامس برصيد 1541 هدفاً في 551 مباراة. ويحتل ملعب فيلا بارك، التابع لنادي أستون فيلا، المركز السادس برصيد 1445 هدفاً، كما يحتل ملعب توتنهام القديم، وايت هارت لين، المركز السابع برصيد 1349 هدفاً. ويحتل ملعب الاتحاد، التابع لمانشستر سيتي، المركز الثامن برصيد 1302 هدف. ويحتل ملعب سيلهيرست بارك، التابع لنادي كريستال بالاس، المركز التاسع برصيد 1161 هدفاً، بينما يكمل ملعب الإمارات، التابع لنادي أرسنال، قائمة العشرة الأوائل برصيد 1030 هدفاً.

ويُعتبر أرسنال النادي الوحيد الذي يضم اثنين من ملاعبه ضمن قائمة العشرين الأوائل، حيث يأتي ملعبه القديم، «هايباري»، في المركز السادس عشر، بعد أن شهد 736 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.