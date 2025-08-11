الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خسر ديربي فلوريدا.. إنتر ميامي يواصل السقوط في غياب ميسي

خسر ديربي فلوريدا.. إنتر ميامي يواصل السقوط في غياب ميسي
11 أغسطس 2025 10:40

أورلاندو (أ ف ب)
خسر إنتر ميامي، بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ديربي فلوريدا أمام جاره اللدود مضيفه أورلاندو سيتي أس سي 1-4 على ملعب «إنتر أند كو ستاديوم»، أمام أكثر من 25 ألف متفرج في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).
وغاب ميسي، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات والمتوج بمونديال قطر 2022، عن آخر مباراة لإنتر ميامي في دور المجموعات لكأس الرابطتين ضد بوماس أونام المكسيكي (3-1)، بعد تعرضه لإصابة عضلية طفيفة في أعلى ساقه اليمنى، خلال فوز فريقه على نيكاكسا بركلات الترجيح، في الثاني من أغسطس، ضمن البطولة ذاتها.
اهتزت شباك إنتر ميامي بعد دقيقتين من صافرة البداية بهدف سجله الكولومبي لويس مورييل، بعد تمريرة في العمق من الأرجنتيني مارتن أوخيدا، إلّا أن الضيوف أدركوا التعادل بعد ثلاث دقائق، بفضل الإيطالي يانيك برايت، بتسديدة رائعة «على الطاير» من حافة المنطقة.
وتكرر سيناريو الشوط الأول في الثاني، فتلقى إنتر هدفاً ثانياً سجله مورييل من مجهود فردي، بعد ركنية في ثامن أهدافه في الدوري هذا الموسم (50)، قبل أن يضيف أوخيدا بعد تمريرة من مورييل، والكرواتي ماركو باساليتش الثالث والرابع في الدقيقتين 58 و88.
ورفع أوخيدا عدد أهدافه إلى 14 في الدوري هذا الموسم، متأخراً بفارق 3 أهداف عن الكندي سايل لارين صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف لفريق أورلاندو الذي حققه في عام 2015.
وكاد الأوروجوياني لويس سواريز يسجل هدفاً رائعاً بكرة ساقطة من منتصف الملعب، إلّا أن حارس أورلاندو البيروفي بيدرو جالييسي كان لها بالمرصاد (67).
قال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، بعد الخسارة: «كرة القدم سهلة. أحياناً نجعلها أكثر تعقيداً مما هي عليه».
وأضاف: «عندما لا تكون في كامل لياقتك، يمكن لأي فريق أن يهزمك، واليوم كان هناك فريق واحد فقط، وهو أورلاندو».
وتابع: «لم نلعب بالشدة اللازمة لهذه المباراة، وقد تفوقوا علينا بوضوح منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، باستثناء بعض التمريرات بعد الهدف».
وبعد ديربي فلوريدا ضد أورلاندو سيتي أس سي، يتواجه إنتر ميامي مع لوس أنجلوس جالاكسي في 16 أغسطس، قبل أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام مع تيغريس أونال المكسيكي في ربع نهائي كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.
ويحتل إنتر ميامي حالياً المركز السادس في المنطقة الشرقية للدوري الأميركي برصيد 42 نقطة، متأخراً بفارق 9 نقاط عن فيلادلفيا المتصدر، مع ثلاث مباريات مؤجلة.

أخبار ذات صلة
ميسي وراء رحيل سون من أوروبا إلى أميركا!
سون.. «مساهمة» في «الظهور الأول»
ميسي
إنتر ميامي
الدوري الأميركي
آخر الأخبار
اجتماع أوروبي طارئ بشأن أوكرانيا يسبق قمة ترامب وبوتين
الأخبار العالمية
اجتماع أوروبي طارئ بشأن أوكرانيا يسبق قمة ترامب وبوتين
اليوم 13:03
الخارجية تحث مواطني الدولة والمقيمين على اتباع نصائح وإرشادات السفر
علوم الدار
الخارجية تحث مواطني الدولة والمقيمين على اتباع نصائح وإرشادات السفر
اليوم 12:52
قطاع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي يسجل نمواً سنوياً بنسبة 61%
اقتصاد
قطاع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي يسجل نمواً سنوياً بنسبة 61%
اليوم 12:40
2.4 مليار دولار عائدات 14 اكتتاباً عاماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثاني من عام 2025
اقتصاد
2.4 مليار دولار عائدات 14 اكتتاباً عاماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثاني من عام 2025
اليوم 12:33
الدولار يتراجع قبيل صدور بيانات أميركية للتضخم‭
اقتصاد
الدولار يتراجع قبيل صدور بيانات أميركية للتضخم‭
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©