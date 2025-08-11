ماريسكا متفائل بموسم تشيلسي الجديد بعد فترة إعداد مثالية

لندن (رويترز)

أعرب إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي، عن ثقته قبل بدء موسمه الثاني مع النادي الواقع غرب لندن، مع استعداد فريقه للموسم الجديد بعد فوزه بكأس العالم للأندية لكرة القدم وفترة إعداد مثالية.

وفاز تشيلسي بكأس العالم للأندية الشهر الماضي بفوزه الكبير 3-صفر على باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي، واختتم استعداداته للموسم الجديد أمس الأحد بفوز ساحق 4-1 على ميلان في استاد ستامفورد بريدج.

وهز المهاجمان الجديدان جواو بيدرو وليام ديلاب الشباك ضد ميلان، الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أندريه كوبيس في الدقيقة 18.

وقال ماريسكا عقب المباراة "أعتقد أن الأداء كان ممتازاً حتى الطرد. بدأنا المباراة بالطريقة التي أردناها - بقوة وبإيقاع سريع بالكرة وبدونها.

"بدل الطرد سير المباراة قليلاً، لكن هذا أمر طبيعي أيضاً لأن ميلان بدأ فترة الإعداد للموسم قبل 40 يوماً، وكانت هذه مباراته الودية السادسة".

وتغلب تشيلسي في وقت سابق على باير ليفركوزن وصيف بطل الدوري الألماني 2-صفر في مباراته الودية الافتتاحية للموسم يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المدرب الإيطالي: "إنها مباراتنا الودية الثانية (قبل انطلاق الموسم). لكن بشكل عام أنا سعيد للغاية، والآن سنبدأ مشوارنا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

"واثق بشكل عام ومتحمس للغاية. أمامنا موسم طويل آخر، وسنحاول بذل قصارى جهدنا".

وواصل البرازيلي بيدرو تسجيل الأهداف منذ انضمامه إلى تشيلسي قادماً من منافسه المحلي بالدوري الإنجليزي الممتاز برايتون آند هوف ألبيون في يوليو تموز الماضي، إذ سجل هدفه الخامس في خمس مباريات مع الفريق.

وأشاد اللاعب (23 عاماً) بزميله ديلاب الذي سجل هدفين في مرمى ميلان.

وقال للقناة الخامسة "لا أريد أن أقول إنها منافسة، أعتقد أنه من الجيد جدا لتشيلسي أن يملك مهاجمين يقدمان أداءً جيداً. في المباراة الأخيرة لم يسجل. اليوم (أمس) سجل هدفين. أنا سعيد جدا من أجله".

ويستضيف تشيلسي فريق كريستال بالاس، الفائز بلقب درع المجتمع، في مباراته الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.