«الإمارات للمواي تاي للشباب» تنطلق الجمعة في «دبي التجاري العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب، يوم الجمعة المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي بقاعة رقم 3، ضمن أجندة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، الحريص على الاهتمام بمسابقاته ودعم خطط تطوير اللعبة وتقديم أفضل فرص الارتقاء بمسيرتها للمصاف العالمي.

وتشهد البطولة مشاركة لاعبين من جميع أندية الدولة وخارجها، للفئة العمرية من 10 إلى 17عاماً، يتنافسون في أكثر من 90 فئة وزنية موزعة على فئات، (10-11 سنة) و(12-13 سنة) و(14-15 سنة) و(16-17 سنة).

ويشمل برنامج البطولة في أجندته، البدء بعملية قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين وذلك يوم الأربعاء المقبل، في مقر اتحاد الإمارات للمواي والكيك بوكسينج بأبوظبي، في حين تنطلق منافسات البطولة بالأدوار التأهيلية بتاريخ 15 أغسطس الجاري عند الساعة 3 عصراً، وفي اليوم الذي يليه تنطلق نزالات نصف النهائي، فيما تبدأ مواجهات اليوم الختامي يوم 17 أغسطس الجاري بنزالات الدور النهائي عند الساعة 10 صباحا وتختتم المنافسات عند الساعة 7 مساءً، بتتويج الأبطال الفائزين.

من جهته قال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي: «يسرنا الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب، والتي تأتي ضمن أجندة مسابقات الموسم الحالي، ترجمة لتوجيهات عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد اللعبة، وحرصه على دعم تطلعات فئة الشباب وطموحاتهم الكبيرة، والعمل على استثمار العطلة الصيفية لصقل مهارات المواهب الواعدة، إلى جانب ذلك يولي اتحاد اللعبة في خططه اهتماماً كبيراً لتهيئة قطاع رياضة المواي تاي لاستقبال بطولة العالم للشباب، التي ستقام الشهر المقبل في سبيس 42 أرينا، في خطوة مهمة تعكس مساعينا الرامية للوصول بمسيرة رياضة المواي تاي إلى أعلى المراتب».

وأضاف: «تمثل بطولة الإمارات للشباب فرصة مثالية للأندية واللاعبين من داخل وخارج الدولة، ومحطة هامة للاتحاد للوقوف على مستويات اللاعبين واكتشاف الموهوبين، لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة العالم للمواي تاي للشباب، حيث يحرص الاتحاد على تهيئة كافة الجوانب التنظيمية وتسخير جميع الإمكانيات، من أجل الوصول بالمنتخب الوطني للشباب إلى أعلى مراحل الجاهزية لتمثيل الإمارات في المحفل العالمي المرتقب، مبيناً أن الاتحاد أكمل جميع التحضيرات المعنية بتنظيم البطولة، وحرص على أن تكون المشاركة مفتوحة من داخل وخارج الدولة من أجل رفع مستوى التنافس والخروج بأكبر قدر من المكتسبات من البطولة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على دعم خططنا الرامية لتوسيع قاعدة اللعبة وتطوير المنتخبات الوطنية».