فورست يحصد لقب اسكتلندا على ملعب «ترامب» في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

حصد اللاعب جرانت فورست لقب بطولة نيكسو اسكتلندا المفتوحة، التي أقيمت على «ملعب ترامب الدولي لينكس» في أبردينشاير، ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت مظلة التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي».

وتألق الاسكتلندي فورست في بلاده، ليحقق ثاني ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد، والأول له منذ عام 2021، بعدما سجل 8 ضربات تحت المعدل.

واستفاد فورست تحديداً من تألقه في الجولة الثانية التي سجل فيها 6 ضربات تحت المعدل بواقع 66 ضربة، ليحطم الرقم القياسي لأقل عدد من الضربات في جولة واحدة على هذا الملعب ضمن منافسات هذه البطولة، ويكسب جائزة مالية إضافية تبلغ 10 آلاف دولار أميركي، تم تخصيصها لكل لاعب يحطم الرقم القياسي لأقل عدد من الضربات في جولة واحدة، ضمن أي من منافسات بطولات جولة دي بي ورلد، وهو المبلغ الذي أضافه فورست إلى الجائزة المالية الكبرى للبطل، التي تزيد على 467 ألف دولار أميركي.

وتلقى فورست تهنئة خاصة للغاية من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، المالك لملعب ترامب الدولي لينكس في اسكتلندا، وذلك عبر فيديو بـ «الفيس تايم»، حيث قال ترامب في المحادثة التي نشرت على منصة إكس: سيبقى اسمك على لوحة النتائج لفترة طويلة يا جرانت، شاهدتُ ذلك، إنه لاعبٌ رائع. أتطلع للعب معه - في الواقع، سألعب معه غداً إذا استطاع ركوب الطائرة، اركب الطائرة وتعالَ إلى هنا يا جرانت».

وأضاف ترامب: «لقد شاهدناك جميعاً تلعب. يا لها من جولة جولف رائعة، يا لها من ثلاث جولات جولف رائعة، ضربتك رائعة، وفوزك شرفٌ عظيم، شكراً جزيلًا لك».

واستفاد فورست من الفوز بهذا اللقب ليكسب 585 نقطة جعلته يرفع رصيده هذا الموسم إلى 884 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي»، ويتقدم 85 خطوة ليحتل المركز 28، مما يعزز حظوظه للمشاركة في التصفيات الختامية التي تقام في دولة الإمارات في نوفمبر المقبل.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.