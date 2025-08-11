الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كريستال بالاس يخسر طعنه أمام «كاس» ضد استبعاده من الدوري الأوروبي

11 أغسطس 2025 15:11

لندن (رويترز)
قالت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، إن كريستال بالاس خسر استئنافه ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) باستبعاده من الدوري الأوروبي وانتقاله لدوري المؤتمر، البطولة الأوروبية الثالثة للأندية، في قضية الملكية المتعددة للأندية.
واستبعد اليويفا كريستال بالاس من الدوري الأوروبي وسمح له بالمشاركة في دوري المؤتمر الشهر الماضي، بينما سمح لأولمبيك ليون باللعب في الدوري الأوروبي، نظراً لأن مجموعة إيجل فوتبول، كانت تملك في ذلك الوقت أغلبية أسهم ليون، بينما كان رئيسها جون تكستور يملك حصة مسيطرة في كريستال بالاس.
وطعن بالاس، الذي تأهل للدوري الأوروبي، بصفته بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ضد قرار اليويفا الشهر الماضي.
وجاء الطعن قبل أيام من إتمام روبرت وود «وودي» جونسون، المالك المشارك لفريق نيويورك جيتس، شراء حصة مجموعة إيجل فوتبول، التي أسّسها تكستور، في بالاس.
كما استقال تكستور أيضاً من مجلس إدارة ليون وتم تعيين ميشيل كانج رئيسة لمجلس الإدارة.
وبعد تأهل كل من ليون وكريستال بالاس لدوري الأوروبي، فقد سُمح للنادي الفرنسي بالاحتفاظ بمكانه في البطولة، بعد أن احتل مركزاً متقدماً عن بالاس في الدوري الفرنسي.
وأنهى ليون الدوري الفرنسي في المركز السادس، بينما احتل كريستال بالاس المركز 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر أن يشارك كريستال بالاس، الذي فاز بلقب درع المجتمع أمس الأحد بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح، في الدور التمهيدي لدوري المؤتمر في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وسيحل نوتنجهام فورست محل كريستال بالاس في الدوري الأوروبي، بعد أن احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

