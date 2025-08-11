الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الفوز المزدوج يمنح ماكنولتي لقب طواف بولندا في المرحلة الأخيرة

الفوز المزدوج يمنح ماكنولتي لقب طواف بولندا في المرحلة الأخيرة
11 أغسطس 2025 15:51

أبوظبي (الاتحاد)
سطع نجم الدرّاج الأميركي براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات للدراجات -إكس آر جي في بولندا، بعدما قدم عرضاً استثنائياً في المرحلة الأخيرة في سباق الزمن الفردي لمسافة 12.5 كيلومتر، ليخطف الفوز بالمرحلة ويعتلي الترتيب العام في النسخة الثانية والثمانين من طواف بولندا.
وعلى مدار أسبوع من التحديات عبر سبع مراحل، شملت صعوداً شاقاً نحو قمة بوكوفينا تاترزانسكا، دخل ماكنولتي اليوم الختامي متأخراً بفارق ثوانٍ عن المتصدر فيكتور لانجيلوتي (من فريق إنيوس غريناديرز). لكنه خاض جولة قوية قلبت الموازين، حيث أنهى المسار في زمن قدره 14:31 دقيقة، متقدماً بـ46 ثانية على لانجيلوتي، ليحسم المرحلة ويؤمن الصدارة العامة، ليمنح فريق الإمارات لقب الفرق بفضل الأداء المتكامل لنجومه طوال الأسبوع.
وقال ماكنولتي بعد الفوز: «مسار اليوم كان اختباراً متكاملاً، يتطلب قوة في الصعود وتحكماً في النزول. كنت أعلم أنني متقدم عند نقطة الانطلاق، لكن الراحة الحقيقية لا تأتي إلا بعد خط النهاية. أنا في غاية السعادة، بتحقيق أول لقب عام لي في جولات طواف العالم».
وأضاف: «بداية موسمي لم تكن مثالية بسبب بعض المشاكل الصحية، الإهداء اليوم لزميلي بارونشيني الذي تعرض لحادث في وقت سابق من الأسبوع. لقد كان في أذهاننا جميعاً، ونتمنى له الشفاء العاجل».
وكان الأسبوع قد بدأ بواقعة مؤسفة بعدما تعرض الإيطالي فيليبو بارونشيني لسقوط عنيف في المرحلة الأولى، ما أجبره على الانسحاب، وهو الآن في إيطاليا يستعد لجراحة لعلاج إصابات في الوجه قبل بدء مرحلة التعافي.
ويأتي هذا الفوز ليختتم أسبوعاً مميزاً لفريق الإمارات، حيث توج إسحاق ديل تورو أمس بلقب الترتيب العام في فويلتا بورغوس بإسبانيا، ليرفع الفريق رصيده الإجمالي إلى 72 انتصاراً هذا الموسم.

