حمدان بن مبارك: ننتظر موسماً متميزاً ومثيراً



أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، أن مسابقات الموسم الكروي الجديد على الأبواب، وعشّاق الكرة يترقبون انطلاقة قوية، بعد أن استعدت فرق الأندية المحلية بشكل مناسب، من خلال المعسكرات والتجارب الودية، مشيراً إلى أن شغف الجمهور الرياضي والمجتمع الإماراتي بكرة القدم يعطي دفعة قوية لمنافساتنا المحلية، ويُحفّز على العطاء والإبداع، وأن الجمهور سيكون شريكاً فاعلاً في مسابقات الموسم.

وقال: «ننتظر موسماً كروياً متميزاً ومثيراً، ونأمل أن تقدم لنا المسابقات نجوماً جدداً من اللاعبين الموهوبين يرفدون منتخباتنا الوطنية ويجعلونها أكثر قوة، ويسهمون في تحقيق إنجازات إضافية للكرة الإماراتية».

وأشار معالي رئيس الاتحاد إلى أن انطلاق الموسم في هذا الشهر يساعد اللاعبين الدوليين الذين يمثلون المنتخب الوطني على رفع لياقتهم البدنية، ويسهم في إعدادهم لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك، بجهود رابطة المحترفين الإماراتية، وتحضيراتها للموسم، مؤكداً أن اتحاد الكرة يدعم خطط الرابطة التي تعمل باستمرار، من أجل تطوير المسابقات المحلية.

وقال: «نأمل أن يكون الموسم الكروي الجديد مصدر قوة لمنتخباتنا الوطنية وأنديتنا في مشاركاتها الخارجية، ونحن على ثقة من أن جميع الأطراف ستعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة الكرة الإماراتية».

وأشار معالي رئيس الاتحاد إلى أن حكام الكرة أكملوا تحضيراتهم من خلال المعسكر الخارجي، وننتظر منهم أداءً يليق بمستوياتهم المتميزة وخبراتهم المتراكمة التي اكتسبوها من قيادة المباريات المحلية والخارجية.