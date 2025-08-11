مهرجان أبوظبي للشطرنج يستقطب 3 آلاف لاعب ولاعبة من 82 دولة

أبوظبي (وام)

تنطلق منافسات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ 31 خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس الجاري، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

ويشارك في الحدث، 3 آلاف لاعب ولاعبة من 82 دولة، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، في فندق «راديسون بلو» أبوظبي، وتبلغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم.

وتضم فعاليات المهرجان 27 بطولة تغطي مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، تتصدرها بطولة الأساتذة، إلى جانب 3 مسابقات ذهنية جديدة هي التشيكرز، والدومينو، والشطرنج العشوائي.

ويشهد المهرجان مشاركة أبرز أبطال الإمارات، منهم عمران الحوسني، وروضة عيسى السركال، وعمار السدراني، وأحلام راشد، وعبد الرحمن الطاهر، وحمد الكاف، مع نخبة من أبطال العالم، يتصدرهم المصنف الأول في بطولة الأساتذة سنان سوجيروف، والمصنف الثاني أركادي نيدش.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن استمرار المهرجان على مدار أكثر من 3 عقود، يؤكد مكانته كأحد أبرز الأحداث العالمية في رياضة الشطرنج والألعاب الذهنية، ما يعكس الثقة والمكانة التي يحظى بها.

وأوضح أن الإقبال الكبير على المشاركة في المهرجان، يعزز دور أبوظبي محطة رئيسية على خريطة الرياضة العالمية، تتويجاً للدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، والتي مكنت المهرجان من التطور والنمو، ليكون منصة مميزة لاكتشاف المواهب، وصقل قدرات اللاعبين المحليين، وتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين الشعوب.

من جهته، أكد حسين عبدالله الخوري، رئيس اللجنة المنظمة، أن المهرجان أصبح من أهم الأحداث على خريطة الشطرنج الدولية، حيث يشهد إقبالاً كبيراً من نخبة لاعبي الصف الأول عالمياً.