الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان أبوظبي للشطرنج يستقطب 3 آلاف لاعب ولاعبة من 82 دولة

مهرجان أبوظبي للشطرنج يستقطب 3 آلاف لاعب ولاعبة من 82 دولة
11 أغسطس 2025 15:54

أبوظبي (وام)
تنطلق منافسات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ 31 خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس الجاري، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.
ويشارك في الحدث، 3 آلاف لاعب ولاعبة من 82 دولة، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، في فندق «راديسون بلو» أبوظبي، وتبلغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم.
وتضم فعاليات المهرجان 27 بطولة تغطي مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، تتصدرها بطولة الأساتذة، إلى جانب 3 مسابقات ذهنية جديدة هي التشيكرز، والدومينو، والشطرنج العشوائي.
ويشهد المهرجان مشاركة أبرز أبطال الإمارات، منهم عمران الحوسني، وروضة عيسى السركال، وعمار السدراني، وأحلام راشد، وعبد الرحمن الطاهر، وحمد الكاف، مع نخبة من أبطال العالم، يتصدرهم المصنف الأول في بطولة الأساتذة سنان سوجيروف، والمصنف الثاني أركادي نيدش.
وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن استمرار المهرجان على مدار أكثر من 3 عقود، يؤكد مكانته كأحد أبرز الأحداث العالمية في رياضة الشطرنج والألعاب الذهنية، ما يعكس الثقة والمكانة التي يحظى بها.
وأوضح أن الإقبال الكبير على المشاركة في المهرجان، يعزز دور أبوظبي محطة رئيسية على خريطة الرياضة العالمية، تتويجاً للدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، والتي مكنت المهرجان من التطور والنمو، ليكون منصة مميزة لاكتشاف المواهب، وصقل قدرات اللاعبين المحليين، وتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين الشعوب.
من جهته، أكد حسين عبدالله الخوري، رئيس اللجنة المنظمة، أن المهرجان أصبح من أهم الأحداث على خريطة الشطرنج الدولية، حيث يشهد إقبالاً كبيراً من نخبة لاعبي الصف الأول عالمياً.

أخبار ذات صلة
100 دارس في الدورة التدريبية لمراقبي المباريات بالعين
ختام دورة مراقبي المباريات «المستجدين»
مهرجان أبوظبي للشطرنج
مجلس أبوظبي الرياضي
روضة السركال
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية ويعتمد منحة العيش اللائق للأسر
علوم الدار
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية ويعتمد منحة العيش اللائق للأسر
اليوم 17:08
رئيس لبنان يستقبل وفد إحدى الجمعيات
الأخبار العالمية
رئيس لبنان: مسيرة الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها
اليوم 18:15
ولي العهد السعودي وملك الأردن يستعرضان أوضاع الساحتين العربية والإسلامية
الأخبار العالمية
ولي العهد السعودي وملك الأردن يستعرضان أوضاع الساحتين العربية والإسلامية
اليوم 18:00
جنود من الجيش النيجيري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش النيجيري يقتل العشرات من أفراد العصابات
اليوم 17:41
إيفرتون يستعير جريليش من مانشستر سيتي
الرياضة
إيفرتون يستعير جريليش من مانشستر سيتي
اليوم 17:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©