النصر يتوصل إلى اتفاق لضم جناح بايرن ميونيخ

ميونيخ (أ ف ب)

توصل ناديا بايرن ميونيخ الألماني والنصر السعودي إلى اتفاق، يقضي بانتقال جناح الأول الفرنسي الدولي كينغسلي كومان إلى الثاني، بحسب ما كشفته وسائل إعلام ألمانية.

وقالت شبكة «سكاي» وصحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار إن بايرن والنصر توصلا إلى اتفاق، لانتقال كومان إلى الأخير مقابل صفقة بلغت 30 مليون يورو تتضمن الحوافز.

وأمضى كومان 10 مواسم في صفوف الفريق البافاري، بعد أن انتقل إليه على سبيل الإعارة لمدة موسمين عام 2015 قادماً من يوفنتوس الإيطالي قبل أن يضمه رسمياً صيف عام 2017.

حاز في صفوف بايرن ميونيخ على بطولة الدوري الألماني 9 مرات، كما سجل هدف الفوز في مرمى باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 (1-0).

وكان كومان بدأ مسيرته في صفوف سان جيرمان عام 2005 وبقي في صفوفه حتى عام 2013، ويرتبط مع بايرن ميونيخ بعقد حتى يونيو 2027.

وسبق لبايرن ميونيخ أن خسر جناحاً آخر هو لوروا سانيه المنتقل إلى صفوف جلطة سراي التركي، لكنه في المقابل تعاقد مع الكولومبي لويس دياز قادماً من ليفربول الإنكليزي.

وكان النصر عزز صفوفه بالمهاجم البرتغالي جواو فيليكس من تشيلسي الإنجليزي ومدافع برشلونة الإسباني إينيغو مارتينيز في الأيام الأخيرة.