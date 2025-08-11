5 أندية تُشارك في منتدى مدربي النخبة



أبوظبي (الاتحاد)



يُشارك عدد من الأندية الإماراتية في المنتدى العاشر لمدربي الأندية النخبة الذي يُنظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 3 سبتمبر المقبل، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم.

ووجَّه الاتحاد القاري دعوات المشاركة لمدربي العين، الوحدة، الوصل، شباب الأهلي والشارقة، الذين شاركوا في مسابقة دوري أبطال آسيا النخبة الموسم الماضي 2024 - 2025، والمشاركين في موسم 2025 - 2026.

ويُدير محاور المنتدى المحاضر أندي روكسبورج، حيثُ يتم استعراض مسابقات الأندية النخبة، وتسليط الضوء على الاتجاهات العالمية لتطوير اللعبة، بالإضافة لتقديم مقترحات ومشاركة تجارب التدريب، وكيفية إدارة الأندية على مستوى النخبة.