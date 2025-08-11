الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

5 أندية تُشارك في منتدى مدربي النخبة

5 أندية تُشارك في منتدى مدربي النخبة
11 أغسطس 2025 16:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للشراع» يحصد 3 ميداليات في «كأس الميرانتي»
العين في المجموعة الأولى لـ «أبطال الخليج»


يُشارك عدد من الأندية الإماراتية في المنتدى العاشر لمدربي الأندية النخبة الذي يُنظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 3 سبتمبر المقبل، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم.
ووجَّه الاتحاد القاري دعوات المشاركة لمدربي العين، الوحدة، الوصل، شباب الأهلي والشارقة، الذين شاركوا في مسابقة دوري أبطال آسيا النخبة الموسم الماضي 2024 - 2025، والمشاركين في موسم 2025 - 2026.
ويُدير محاور المنتدى المحاضر أندي روكسبورج، حيثُ يتم استعراض مسابقات الأندية النخبة، وتسليط الضوء على الاتجاهات العالمية لتطوير اللعبة، بالإضافة لتقديم مقترحات ومشاركة تجارب التدريب، وكيفية إدارة الأندية على مستوى النخبة.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
العين
الوحدة
الوصل
شباب الأهلي
الشارقة
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية ويعتمد منحة العيش اللائق للأسر
علوم الدار
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية ويعتمد منحة العيش اللائق للأسر
اليوم 17:08
رئيس لبنان يستقبل وفد إحدى الجمعيات
الأخبار العالمية
رئيس لبنان: مسيرة الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها
اليوم 18:15
ولي العهد السعودي وملك الأردن يستعرضان أوضاع الساحتين العربية والإسلامية
الأخبار العالمية
ولي العهد السعودي وملك الأردن يستعرضان أوضاع الساحتين العربية والإسلامية
اليوم 18:00
جنود من الجيش النيجيري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش النيجيري يقتل العشرات من أفراد العصابات
اليوم 17:41
إيفرتون يستعير جريليش من مانشستر سيتي
الرياضة
إيفرتون يستعير جريليش من مانشستر سيتي
اليوم 17:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©