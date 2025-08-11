الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إيفرتون يستعير جريليش من مانشستر سيتي

إيفرتون يستعير جريليش من مانشستر سيتي
11 أغسطس 2025 17:36

 
لندن (رويترز)

ذكرت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية أن نادي إيفرتون وافق على استعارة الإنجليزي جاك جريليش لاعب وسط مانشستر سيتي لمدة موسم واحد.
وبدأ جريليش سبع مباريات فقط في الدوري الممتاز الموسم الماضي، ولم يكن ضمن تشكيلة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية الأخيرة.
وألمح جوارديولا في وقت سابق إلى رحيل جريليش للحصول على فرصة للعب بشكل منتظم، بعد أن استبعده من تشكيلة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.
وغاب اللاعب، الذي شارك في 36 مباراة دولية، أيضاً عن تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2024.
ولم يصدر أي تعليق فوري من أي من الناديين ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مصادر قولها إن الاتفاق ليس وشيكاً رغم تقدم المفاوضات.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيفرتون
جاك جريليش
