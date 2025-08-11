«الأبيض» يواجه سوريا والبحرين في معسكر سبتمبر



معتز الشامي (أبوظبي)



استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، على الدخول في معسكر مغلق بدبي، عقب الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، يوم 25 أغسطس الجاري، ويستمر حتى سبتمبر المقبل، على أن يلتقي ودياً أمام سوريا والبحرين 4 و8 من الشهر نفسه، وتقرر أن يحتضن استاد زعبيل بنادي الوصل كلا المباراتين، وذلك ضمن خطة تحضير «الأبيض» لتصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الدوحة في أكتوبر المقبل بمشاركة منتخبنا وقطر وعُمان، حيث يتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى «المونديال».

ويأتي معسكر سبتمبر المقبل «محطة إعداد» ثانية لـ «الأبيض» تحت قيادة الجهاز الفني، بعد معسكر النمسا ما بين أواخر يوليو الماضي، ومطلع أغسطس الجاري، والذي شهد أداء المنتخب «وديتين»، الأولى أمام ليتشي الإيطالي، وانتهت بفوز منتخبنا 3-1، وبرافو السلوفيني، ورجحت كفة «الأبيض» 2-1.

واستدعى كوزمين 28 لاعباً لعسكر النمسا، وهم خالد عیسی، علي خصيف، حمد المقبالي، عدلي محمد، وإيريك دي مينيرزيس، ريتشارد أوكونور، ساشا إيفكوفيتش، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، وعلي صالح، لوان بيريرا، حارب عبد الله، ماکانزی هانت، نیكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، عبد الله رمضان، يحيى نادر، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، وفي الهجوم، ليثييري سيلفا، کایو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، كايو كانيدو.

ويراقب الجهاز الفني بقيادة كوزمين جميع مباريات الجولتين الأولى والثانية من «دورينا»، للوقوف على مستوى اللاعبين الدوليين المرشحين لدخول معسكر دبي، والمتوقع أن يضم لاعبي المعسكر الأخير، بينما ينتظر المدرب عودة بعض المصابين، لاسيما ماجد حسن، بالإضافة إلى عنصر أو أكثر يتم مراقبة أدائهم مع انطلاق الموسم، بينما تكون القائمة المستدعاة معتمدة على أداء اللاعبين مع أنديتهم.