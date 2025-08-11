«مهرجان العين للهجن» نافذة جديدة لنقل موروث الآباء والأجداد

علي معالي (أبوظبي)



شهد ميدان الروضة فعاليات قمة في الندية والإثارة من 1 إلى 10 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الثانية من «النسخة الأولى» لمهرجان العين للهجن 2025، والذي أكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه مهرجان غير عادي، ونافذة جديدة لتعزيز رياضات الآباء والأجداد، ونقل هذه الموروث الرائع إلى الأبناء، وما تجلت خلاله أيام المنافسات يؤكد بالفعل أن هذا الموروث سيظل خالداً طالما أن هناك فعاليات ومهرجانات تقام بنفس هذا المستوى، وفي ظل هذا الاهتمام من الشباب ومن قبلهم الكبار، ليس فقط في الإمارات، بل من أبناء الخليج، حيث تسابق شباب المنطقة بشكل عام للتواجد في ميدان الروضة الذي أكد جاهزيته الكاملة لاستقبال أبناء الخليج بكل حب وود، وينتظرهم الميدان مجدداً خلال الشهر المقبل في الجولة التمهيدية الثالثة من السباق الذي انتهت منه حتى الآن مرحلتان، وتبقى الثالثة، انتظاراً للنهائيات التي تقام في أكتوبر.

ربما يكون التوقيت الذي يقام فيه السباق على 3 مراحل غريباً لدى بعضهم، إلا أن حامد النعيمي، المتحدث الرسمي لهجن الرئاسة، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» الهدف من اختيار التوقيت، ومتحدثاً في العديد من النقاط الخاصة بالمهرجان الكبير، وقال: «الحرص كبير على اختيار توقيت يتواجد فيه شباب الخليج معاً في حدث تراثي ضخم، وشاهدنا جميعاً سواء في الجولة الأولى خلال يوليو، والثانية في أغسطس الجاري، الحضور الجيد من شباب الإمارات، ومن كل دول الخليج (السعودية وعُمان وقطر والكويت والبحرين)، وننتظرهم كذلك في الجولة الثالثة بداية الشهر المقبل، وستكون مرحلة النهائيات أكثر إثارة، وبعدد أكبر مما شاهدناه في مراحل المهرجان الثلاث».

وقال حامد النعيمي: «النجاح الكبير من جميع النواحي التنظيمية، والفنية في المرحلتين الأولى والثانية، يدفعنا إلى التفاؤل الكبير في الجولة الثالثة، واستقطاب هذا العدد من المشاركين الذي وصل إلى 19 ألفاً يؤكد النجاح بكل المقاييس، وأتوقع مضاعفة هذا العدد من المشاركين في النهائيات خلال أكتوبر المقبل».

وأضاف: «اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، قدم نموذجاً ملهماً في تنظيم السباقات في ميدان الروضة بمدينة العين، وأن المهرجان حظي باهتمام وترحيب كبيرين من الملاك والمشاركين، سواءً من داخل الدولة أو خارجها، وفي الوقت نفسه حقق نجاحاً كبيراً، يؤكد ريادة دولة الإمارات في الاهتمام بالحفاظ على الموروث الوطني الذي نسعى جميعاً إلى استدامته ونقله إلى الأجيال المقبلة».

وأضاف: «الحركة الاقتصادية جاءت رائعة وكبيرة في هذا المهرجان بالعين، حيث تداول الكثير من التجار حركة البيع والشراء بين المطايا وبنسبة كبيرة لم أكن أتوقعها، وهذا دليل آخر على الاهتمام والمتابعة والنجاح للمهرجان حتى الآن، وفي الجولة الثالثة نتوقع زيادة الحركة الاقتصادية، في ظل وجود واستقطاب الحدث الخليجي الكبير لعدد كبير من المُلاك».

من جانبه قال حمد محمد الشامسي، رئيس اللجان الفنية في اتحاد سباقات الهجن، أن مشاركة أكثر من 19 ألفاً من الهجن في الجولات التمهيدية خلال يوليو وأغسطس، ترسخ أهمية هذه السباقات، لما تمثله من إرث أصيل في التراث والهوية الوطنية، وأن المنافسات شهدت مشاركة كبيرة من الملاك على مستوى دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أجواء تنافسية وحماسية، تعكس قيمة هذه الرياضة التراثية الأصيلة، وعمق الارتباط بها، وأثرها المستدام في نفوس الأجيال المتعاقبة.

وأوضح الشامسي، أن ميدان الروضة لسباقات الهجن في منطقة العين، شكل إضافة نوعية لمضامير السباقات في الدولة والمنطقة، بفضل التجهيزات الكبيرة، والإمكانات العالية، مسجلاً شهادة نجاح على ميلاد تحفة متميزة لاستضافة السباقات، ولقاء عشاق الهجن في منافساته التي حققت نجاحاً كبيراً في الأدوار التمهيدية.