الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فاجنر يرفض العودة إلى التدريب

فاجنر يرفض العودة إلى التدريب
11 أغسطس 2025 19:07

 
لايبزج (د ب أ)

أبدى ديفيد فاجنر، مدرب هدرسفيلد تاون الإنجليزي وشالكه الألماني السابق، سعادته بدوره الجديد مديراً لأكاديمية نادي لايبزج الألماني، مشيراً إلى أنه لا ينوي العودة إلى دور المدير الفني لأي فريق.
وقال فاجنر في تصريحات لقناة «شبورت 1»: «لا يمكنني تخيل فعل ذلك مجدداً، كل يوم هنا جديد ومثير، لم يكن الأمر كذلك حينما كنت مدرباً، في النهاية أنا أقوم بشيء جديد وهذا رائع».
وتولى فاجنر «53 عاماً» تدريب هدرسفيلد بين عامي 2015 و2019، حيث قاد الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي في عام 2017 وقاد الفريق للبقاء في الموسم الأول.
فيما بعد تولى فاجنر تدريب شالكه ويونج بويز السويسري، قبل أن يعود إلى إنجلترا مجددا حيث درب فريق نوريتش سيتي لفترة انتهت في مايو الماضي، بعدما فشل في قيادة الفريق للصعود.
وأضاف فاجنر: «سألت نفسي إلى أي وقت سأواصل العمل مدرباً؟ ثم انضممت لنوريتش، بعدما أغراني العرض، لكن بعد الخروج من قبل نهائي المباريات الفاصلة اتخذت قراراً بفعل شيء جديد».
وأوضح: «كان هناك شيء واضح وهو أن كوني مدرباً لم يعد الشيء الذي أريد القيام به مثلما كان يحدث في السنوات الماضية».
وبدأ فاجنر مهمته في لايبزج الشهر الماضي، وعمل إلى جانب صديقه يورجن كلوب، مدرب بوروسيا دورتموند وليفربول السابق، والذي يشغل حالياً منصب رئيس كرة القدم في «ريد بول».

الدوري الإنجليزي
هدرسفيلد
شالكه
لايبزج
دورتموند
ليفربول
يورجن كلوب
