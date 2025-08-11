الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إسبانيا تنفصل عن مدربة السيدات!

إسبانيا تنفصل عن مدربة السيدات!
11 أغسطس 2025 19:09

 
مدريد (رويترز)

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن مدربة منتخب إسبانيا للسيدات مونتسي تومي ستستقيل من منصبها، بعد انتهاء عقدها في 31 أغسطس الجاري، بعد الهزيمة أمام إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2025.
تم تعيين سونيا بيرموديز، المدربة الحالية لفريق السيدات تحت 23 عاماً، خلفا لها.
وكانت تومي، التي تولت المنصب قبل أقل من عامين، قد شغلت منصب المدرب المساعد لخورخي بيلدا من عام 2018 حتى إقالته في عام 2023.
ورغم قيادتها إسبانيا إلى نهائي بطولة أوروبا في سويسرا الشهر الماضي، قرر الاتحاد الإسباني للعبة عدم تجديد عقد تومي، وكانت تومي قادت إسبانيا سابقاً إلى لقب دوري الأمم الأوروبية لموسم 2023-2024.
لكن الحملة المخيبة للآمال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حيث فشل الفريق في الحصول على ميدالية، ثم الخسارة بركلات الترجيح في بطولة أوروبا، قوضت الثقة في قيادتها.
وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان: «يود مجلس الإدارة أن يشكر مونتسي تومي على عملها واحترافيتها وتفانيها في عدة أدوار مختلفة خلال فترة عملها عضوة في قيادة المنتخبات الوطنية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وخاصة خلال فترة عملها مدربة للمنتخب الوطني للسيدات». 

إسبانيا
إنجلترا
كأس أمم أوروبا
