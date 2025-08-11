الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هايدنهايم يعلن انتهاء خلافه مع «الحارس المخضرم»

هايدنهايم يعلن انتهاء خلافه مع «الحارس المخضرم»
11 أغسطس 2025 19:33

 
هايدنهايم (د ب أ)

انتهى الخلاف بين نادي هايدنهايم الألماني وحارس مرماه المخضرم كيفن مولر، وذلك بعد فترة من المناوشات بخصوص وضعه في الفريق بعد التعادل مع الحارس دينات راماي على سبيل الإعارة.
وقال هايدنهايم، إن الطرفين اتفقا على ذلك بعد محادثات طويلة، وأنهما الآن «يتطلعان إلى المستقبل».
وكان هايدنهايم قد تعاقد مؤخراً مع راماي، لاعب أكاديمية الفريق سابقا، على سبيل الإعارة من بوروسيا دورتموند، وقال النادي إنه سيكون الخيار الأساسي في مركزه لأن مولر يتطلع إلى الانتقال للدوري الأميركي.
وأبدى مولر، الذي كان أكد سابقا أنه يرى نفسه في الدوري الأميركي، استغرابه من ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه لم يتلق أي عرض من الدوري الأميركي، وأثار تصريحه حفيظة المسؤولين في النادي.
وقال مولر: «شعرت بالإحباط وقمت بالتعبير عن رأيي من خلال منشور، لم أكن أنوي إثارة الضجة، لكنني أردت فقط مشاركة رأيي».
وقال هولجر سانوالد، الرئيس التنفيذي للنادي، إن مولر سيظل في دوره المتغير مع الفريق، مشيراً إلى أنه عامل مهم في نجاح الفريق.
ويبدأ هايدنهايم موسمه يوم السبت المقبل بمواجهة بالينجر (درجة رابعة) في الدور الأول بكأس ألمانيا.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بروسيا دورتموند
الدوري الأميركي
