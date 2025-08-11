الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أتلتيكو مدريد يتعاقد مع راسبادوري

أتلتيكو مدريد يتعاقد مع راسبادوري
11 أغسطس 2025 19:55

 
مدريد (د ب أ)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ، عن توصله إلى اتفاق مع نابولي الإيطالي، للتعاقد مع مهاجمه جياكومو راسبادوري، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن المهاجم الإيطالي اجتاز الفحص الطبي في أحد المستشفيات في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن يصل إلى مقر النادي حيث وقع على عقد لمدة خمسة أعوام.
وأضاف أن اللاعب المولود عام 2000 لديه مهارات هجومية متعددة ويمكنه اللعب في كافة المراكز بخط الهجوم وخلف المهاجمين، وبدأ مسيرته في أكاديمية ساسولو عام 2009 وجاءت بدايته مع الفريق الأول بعد عشرة أعوام وبالتحديد يوم 26 مايو 2019 في مواجهة أتالانتا.
وخاض راسبادوري 82 مباراة مع ساسولو، وسجل 18 هدفاً، وصنع تسعة أهداف لزملائه، وفي صيف عام 2022 وقع لفريق نابولي، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول، قبل أن يحصل على اللقب مرة أخرى الموسم الماضي، وخاض مع الفريق 109 مباريات وسجل 18 هدفاً وصنع عشرة أهداف.
وعلى المستوى الدولي، شارك راسبادوري مع المنتخب الإيطالي للمرة الأولى في عمر 21 عاماً يوم الرابع من يونيو 2021 في مباراة ودية استعداداً لكأس أمم أوروبا كما تم استدعاءه للبطولة التي خاض بها مباراة واحدة، وتُوج باللقب مع المنتخب الذي لعب له 40 مباراة وسجل تسعة أهداف وصنع ستة.

