«الدرع الخيرية».. كريستال بالاس يُرجّح كفة «أبطال الكأس» في القرن الحالي



عمرو عبيد (القاهرة)



خلال 103 بطولات عبر تاريخ بطولة درع المُجتمع «الدرع الخيرية»، ظلت الغلبة دائماً لمصلحة أبطال الدوري الإنجليزي، بـ54 لقباً، مقابل 30 تتويج لمصلحة أبطال كأس الاتحاد، وبينهما 11 لقباً مشتركاً، وتفرّقت الألقاب الأخرى بين الفرق التي احتلت وصافة الدوري، وقت مشاركتها في «الدرع الخيرية» أمام «أصحاب الثنائية»، أو أصحاب المراكز الأخرى في الدوري، وغيرها من الفرق التي تمت دعوتها للعب البطولة، في ظروف تاريخية متنوعة.

وعبر المواجهات المُباشرة في بطولة الموسم الافتتاحية، فاز أبطال الدوري الإنجليزية 42 مرة، مقابل 20 لأبطال كأس الاتحاد، وتقاسم كل طرف مع الآخر 10 بطولات أخرى، وكان القرن الحالي «مسرحاً» للتحدي الكبير والتفوق من جانب أبطال كأس الاتحاد، الذين حصدوا 11 بطولة، مقابل 10 لعمالقة «البريميرليج».

ونجح كريستال بالاس بتتويجه الأخير على حساب ليفربول، في أن يمنح القادمين من التتويج بكأس الاتحاد، التفوق في مواجهات القرن الحالي منذ عام 2001، وهو الأمر الذي بدأ يبرز بقوة في العقد الأخير، بداية من عام 2014، بعدما أعلنت الفرق التمرّد على سيطرة أبطال «البريميرليج» على الدرع الإنجليزية، إذ حصد بطل الكأس أو وصيف الدوري 13 لقباً في بطولة الدرع الخيرية في القرن الحالي، مقابل 12 لحاملي لقب «البريميرليج».

المُثير أن بداية القرن الحالي شهدت فوز ليفربول «بطل الكأس» بالدرع الخيرية على حساب مانشستر يونايتد «بطل الدوري»، قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها في 4 سنوات متتالية، تفوق خلالها حامل لقب «البريميرليج» على المُنافس، سواء من كأس الاتحاد أو وصيف الدوري السابق، ثم كرّر «الريدز» إنجازه عام 2006، بفوزه على تشيلسي بطل الدوري، وظلّت الأوضاع متقلبة بين هؤلاء وهؤلاء، حتى بدأ أبطال كأس الاتحاد في فرض كلمتهم منذ عام 2014.

وخلال 4 مواسم متتالية بين 2014 و2017، أضاف بطل الكأس الدرع الخيرية إلى خزائنه على حساب المُتوّج بالدوري، منها 3 مرات لأرسنال على حساب مانشستر سيتي وتشيلسي «مرتين»، بجانب فوز مانشستر يونايتد على «صاحب معجزة البريميرليج»، ليستر سيتي، وعقب استعادة «البلومون» زمام الأمور في عامي 2018 و2019، خسر أبطال «البريميرليج» 5 ألقاب في بطولة الدرع الخيرية، خلال آخر 6 بطولات.