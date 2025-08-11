برشلونة وفياريال يعبران «الأطلسي»!



مدريد (رويترز)



ربما تعبر كرة القدم الإسبانية أخيراً المحيط الأطلسي، بعد أن وافق الاتحاد المحلي للعبة على طلب برشلونة وفياريال بإقامة مباراتهما في دوري الدرجة الأولى والمقررة في ديسمبر المقبل في ميامي.

وأعطى مجلس إدارة الاتحاد الضوء الأخضر لإقامة مباراة الفريقين في الجولة 17 من الدوري على ملعب هارد روك في ميامي في 20 ديسمبر في أول خطوة نحو إقامة مباراة بالدوري خارج البلاد للمرة الأولى في التاريخ.

ويتجه الاقتراح الآن إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) ثم الاتحاد الدولي (الفيفا)، العقبة الأخيرة في حلم خابيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

وقال الاتحاد في بيان إن مجلس إدارته تلقى «في اجتماعه في 11 أغسطس 2025 طلباً من ناديي فياريال وبرشلونة للعب مباراتهما في الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى في الولايات المتحدة، وسيقدم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم الطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبدء عملية الحصول على تصريح لاحق من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقامة المباراة على ملعب هارد روك في ميامي في 20 ديسمبر 2025».

وتسعى رابطة الدوري الإسباني إلى تحقيق رؤيتها العابرة للأطلسي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لتحاكي الاستراتيجية التي يتبعها اتحاد كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لفتح أسواق جديدة.