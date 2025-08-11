الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة وفياريال يعبران «الأطلسي»!

برشلونة وفياريال يعبران «الأطلسي»!
11 أغسطس 2025 19:59

 
مدريد (رويترز)

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مدريد يتعاقد مع راسبادوري
الخسائر 700 مليون يورو.. «الليجا» تحذّر المشجعين من البث غير القانوني!


ربما تعبر كرة القدم الإسبانية أخيراً المحيط الأطلسي، بعد أن وافق الاتحاد المحلي للعبة على طلب برشلونة وفياريال بإقامة مباراتهما في دوري الدرجة الأولى والمقررة في ديسمبر المقبل في ميامي.
وأعطى مجلس إدارة الاتحاد الضوء الأخضر لإقامة مباراة الفريقين في الجولة 17 من الدوري على ملعب هارد روك في ميامي في 20 ديسمبر في أول خطوة نحو إقامة مباراة بالدوري خارج البلاد للمرة الأولى في التاريخ.
ويتجه الاقتراح الآن إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) ثم الاتحاد الدولي (الفيفا)، العقبة الأخيرة في حلم خابيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.
وقال الاتحاد في بيان إن مجلس إدارته تلقى «في اجتماعه في 11 أغسطس 2025 طلباً من ناديي فياريال وبرشلونة للعب مباراتهما في الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى في الولايات المتحدة، وسيقدم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم الطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبدء عملية الحصول على تصريح لاحق من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقامة المباراة على ملعب هارد روك في ميامي في 20 ديسمبر 2025».
وتسعى رابطة الدوري الإسباني إلى تحقيق رؤيتها العابرة للأطلسي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لتحاكي الاستراتيجية التي يتبعها اتحاد كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لفتح أسواق جديدة. 

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
فياريال
أميركا
ميامي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية ويعتمد منحة العيش اللائق للأسر
علوم الدار
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية ويعتمد منحة العيش اللائق للأسر
اليوم 17:08
توتنهام يمدد عقد «الشاب مور»
الرياضة
توتنهام يمدد عقد «الشاب مور»
اليوم 20:23
صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
الأخبار العالمية
ترامب يتحدث عن توقعاته من قمته المرتقبة مع بوتين
اليوم 20:13
«الجوجيتسو» يحصد 3 ميداليات في «الألعاب العالمية»
الرياضة
«الجوجيتسو» يحصد 3 ميداليات في «الألعاب العالمية»
اليوم 20:09
برشلونة وفياريال يعبران «الأطلسي»!
الرياضة
برشلونة وفياريال يعبران «الأطلسي»!
اليوم 19:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©