سيسكو: إبراهيموفيتش مثلي الأعلى



لندن (د ب أ)



أكد المهاجم السلوفيني الدولي بنجامين سيسكو المنضم حديثاً لصفوف مانشستر يونايتد أن الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هو مصدر الإلهام الأول بالنسبة له.

وأكمل مانشستر قبل يومين تعاقده مع سيسكو مهاجم فريق لايبزج الألماني، في صفقة تصل قيمتها نحو 7. 73 مليون جنيه إسترليني (12. 99 مليون دولار).

واستغل مانشستر يونايتد فترة الانتقالات الصيفية في بناء الفريق، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، وهو أسوأ مركز للفريق في آخر 51 عاماً.

وتعاقد مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم، مع ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون مقابل 5. 62 مليون جنيه إسترليني وبريان مبيومو، لاعب برينتفورد، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 6 مليون جنيه إسترليني إضافات، ودعم هجومه أيضاً بسيسكو.

ووقع سيسكو «22 عاماً) على عقد يمتد حتى عام 2030 مع مانشستر يونايتد.

وقضى المهاجم الأسطوري إبراهيموفيتش موسمين في مانشستر يونايتد في أواخر مسيرته واصل فيهما تألقه، وكان سيسكو من بين الملايين حول العالم الذين مثل «إبرا» مصدر إلهام لهم.

وأوضح سيسكو في مقابلة نقلها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد اليوم الاثنين «لقد كان (إبرا) قدوتي منذ صغري».

وأضاف «لم أكن أفوت أي مقطع له على منصة يوتيوب وما إلى ذلك، فلقد كان مهاجماً رائعاً، وكنت من أشد المعجبين به».

وأضاف سيسكو عن المهاجم السويدي السابق «دعنا نقول إننا لا نملك نفس الشخصية، لكني أحب مشاهدته، أسلوب لعبه، وطريقة استمتاعه بكرة القدم، لأن ذلك هو مصدر كل المتعة، إذا كنت تستمتع بكرة القدم، فكل شيء يسير على ما يرام، وأعتقد أن هذا هو الأهم، وربما يكون هذا أيضاً أحد الأجزاء التي تجعلني أحبه كثيراً، لذا سيكون من الرائع أن أقابله يوما ما، إنه مثلي الأعلى، وبالطبع، أحاول أخذ بعض الأشياء منه، وفهناك بعض أوجه التشابه بيننا، مثل القفزات العالية والتسديدات القوية، تابعت مقاطع فيديو للاعبين آخرين من مانشستر أيضا، مثل روبن فان بيرسي وواين روني، لقد كانوا رائعين، وسأحاول أيضاً إظهار نفسي في صورة جيدة هنا ومحاولة مساعدة الفريق، ومحاولة مساعدة النادي على تحقيق أكبر قدر من النجاح».