مانشستر سيتي يدخل المنافسة على ضم رودريجو من ريال مدريد



لندن (د ب أ)



ذكر تقرير إخباري، أن مانشستر سيتي الإنجليزي دخل المنافسة على ضم البرازيلي رودريجو، جناح ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن السيتي بدأ في إفساح المجال أمام صفقة جديدة هذا الصيف، لينضم إلى الأندية الراغبة في التعاقد مع رودريجو.

وتابعت أن مستقبل المهاجم البرازيلي بات مبهماً مع ريال مدريد في الوقت الحالي، وذلك بعدما فقد دوره الرئيس تحت قيادة تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، وبعد نهاية الموسم الماضي واختفائه في كأس العالم للأندية، يبدو أنه من غير المرجح أن يكون لرودريجو دور مهم في الموسم الذي سينطلق الاسبوع المقبل، وكان خيار رحيله عن الفريق مطروحاً منذ بداية الصيف، وكان أحدث الراغبين في ضمه فريق مانشستر سيتي.

وقالت (ماركا) إن جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وافق على رحيل جاك جريليش الذي اقترب من الانضمام إلى إيفرتون مقابل أكثر من 50 مليون يورو، فيما اقترب الجناح البرازيلي سافينيو من الانضمام إلى توتنهام مقابل 50 مليوناً أخرى، فيما سينتهي المطاف باللاعب الشاب جيمس ماكاتي بالانضمام إلى نوتنجهام فورست مقابل أكثر من 20 مليون يورو، ويأتي رحيل اللاعبين الثلاثة ليفسح المجال لجوارديولا في أحلامه لضم رودريجو.

وشددت الصحيفة الإسبانية على عدم وجود أي تواصل في الوقت الحالي بين المسؤولين في الناديين، لكن من الواضح أن السيتي يرغب في ضم رودريجو والذي بدوره لم يكشف عن أي شيء بخصوص مستقبله حتى الآن.

وتابعت أن ريال مدريد لم يحدد سعراً لرودريجو بعد، لكن بالنظر إلى ما يتم دفعه في سوق الانتقالات بإنجلترا (دفع مانشستر يونايتد 75 مليوناً لثلاثة مهاجمين تعاقد معهم) فأن اللاعب البرازيلي لن يكون بسعر رخيص.