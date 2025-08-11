الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فارياس مدرباً لدهوك

فارياس مدرباً لدهوك
11 أغسطس 2025 21:34


بغداد (أ ف ب) 

عيّن نادي دهوك العراقي لكرة القدم، البرازيلي سيرجيو فارياس على رأس الجهاز الفني لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وفقاً لمديره جاسم محمد حاجي.
وقال حاجي إن فارياس سيتولى مهمة تدريب فريق دهوك بطل كأس العراق الموسم الماضي.
وأضاف «يُعتبر البرازيلي فارياس (58 عاماً) من بين المدربين الذين كانت لهم بصمات وحضور في منطقة الخليج والدول العربية في الفترة الأخيرة».
وسبق لفارياس أن قاد أندية كاظمة الكويتي وأم صلال والخور القطريين والأهلي السعودي والهلال السوداني والوصل الإماراتي.
وحقق دهوك لقب دوري أبطال الخليج للأندية الموسم الماضي، بتغلبه في النهائي على ضيفه القادسية الكويتي بهدفين لهدف إياباً، بعد تعادلهما سلباً في الكويت ذهاباً، في إنجاز هو الأول من نوعه لنادٍ عراقي.
كما أحرز كأس العراق الموسم الماضي بفوزه على زاخو في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية 5-3، إثر تعادلهما من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.
وقاد دهوك الموسم الماضي المدربين السويديين مسعود ميرال ثم أمير أزرفشان، لكنهما استقالا من منصبيهما، فخلفهما المدرب السابق والمستشار الحالي سليمان رمضان حتى نهاية الموسم.

 

العراق
الدوري العراقي
دهوك
الإمارات
الوصل
