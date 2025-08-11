بلاسفيتش ينضم إلى باير ليفركوزن



دوسلدورف (د ب أ)



تعاقد نادي باير ليفركوزن الألماني مع الحارس يانيس بلاسفيتش، قادماً من لايبزج على سبيل الإعارة، حسبما أعلن الناديان.

ووقع بلاسفيتش على عقد لمدة عامين بحيث يبقى في الفريق حتى عام 2027، في صفوف الفريق الذي حصل على لقب الدوري الألماني في 2024 وحل وصيفاً في 2025، وذلك بعدما رحل حارسه الفنلندي لوكاس هراديسكي إلى موناكو الفرنسي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، لكن مجلة «كيكر» أكدت أن قيمة الصفقة 2 مليون يورو (3. 2 مليون دولار) مع إضافات قدرها مليون يورو.

وكان ليفركوزن قد تعاقد هذا الصيف مع الحارس الهولندي مارك فليكن من برينتفورد الإنجليزي، ليصبح الحارس الأساسي الجديد للفريق.

ومن المقرر أن يتواجد بلاسفيتش «34 عاماً» احتياطياً، وسبق له خوض 64 مباراة مع لايبزج، وحقق كأس ألمانيا عام 2023، وانتقل الموسم الماضي معاراً إلى ريد بول سالزبورج النمساوي.