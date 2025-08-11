إصابة زوله تضاعف الأزمة الدفاعية لدورتموند



دورتموند (أ ب)



تضاعفت المشاكل الدفاعية لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، حيث بات من المتوقع أن يغيب قلب الدفاع نيكلاس زوله عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى (السمانة) تعرض لها خلال المباراة الودية أمام يوفنتوس الإيطالي.

وتعرض زوله لإصابة عضلية واضطر للخروج قبل نهاية الشوط الأول، خلال المباراة التي جرت مساء الأحد.

ولم يشارك زوله إلا في الدقيقة 19 من المباراة، حينما حل مكان ماتس هوميلز في مباراة وداع المدافع المخضرم.

وكان هوميلز، البالغ من العمر 36 عاماً، والذي لعب مع روما الموسم الماضي، بعد رحيله عن دورتموند للمرة الثانية في عام 2024، ودع جماهير دورتموند بحفاوة بالغة.

ويفتقد دورتموند بالفعل لشلوتربيك وإمري تشان، بسبب الإصابة مما فاقم من نقص المدافعين لدى المدرب نيكو كوفاتش، قبل أن يبدأ الفريق مشواره في الموسم الجديد بملاقاة روت فايس إيسن في الدور الأول من كأس ألمانيا في 18 أغسطس، ثم يستهل مشواره في الدوري الألماني بمواجهة سانت باولي بعدها بخمسة أيام.