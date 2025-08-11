الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان يستبعد دوناروما من «السوبر الأوروبي»

سان جيرمان يستبعد دوناروما من «السوبر الأوروبي»
11 أغسطس 2025 22:07

 
باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سيسكو: إبراهيموفيتش مثلي الأعلى
توتنهام يمدد عقد «الشاب مور»


استبعد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان حارس مرماه الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما من قائمة فريقه لملاقاة توتنهام الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبي، مما يضاعف التكهنات بشأن قرب رحيله عن صفوف بطل دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يعتمد إنريكي خلال المواجهة أمام توتنهام على الحارس الوافد حديثاً للفريق لوكاس شيفالييه.
ولم يجدد دوناروما عقده مع سان جيرمان بطل فرنسا، ويرغب في الرحيل عن الفريق والانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية.
وينتهي عقد دوناروما في صيف 2026، لذا يتعين على باريس سان جيرمان التفاوض على رحيله للحصول على مقابل مالي من صفقة انتقاله، بدلاً من الانتظار والسماح له بالرحيل مجاناً.
ولا يحظى الحارس الكاميروني أندريه أونانا بثقة البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر، كما أنه يعاني من الإصابة حالياً.
وأنفق مانشستر يونايتد بالفعل أكثر من 300 مليون يورو على التعاقد مع سيسكو ومبومو وماتيوس كونيا ودييجو ليون هذا الصيف.

السوبر الأوروبي
باريس سان جيرمان
توتنهام
دوري أبطال أوروبا
جانلويجي دوناروما
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
اليوم 16:49
«صيف الإمارات التشكيلي» ينطلق في رأس الخيمة
التعليم والمعرفة
«صيف الإمارات التشكيلي» ينطلق في رأس الخيمة
اليوم 22:45
الإصابات تضرب «الليجا»!
الرياضة
الإصابات تضرب «الليجا»!
اليوم 22:42
كريستال بالاس يخسر «الطعن» ضد الاستبعاد من الدوري الأوروبي
الرياضة
كريستال بالاس يخسر «الطعن» ضد الاستبعاد من الدوري الأوروبي
اليوم 22:34
قسم طوارئ
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يساعد في رعاية أكثر فعالية في الطوارئ
اليوم 22:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©