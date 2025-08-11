سان جيرمان يستبعد دوناروما من «السوبر الأوروبي»



استبعد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان حارس مرماه الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما من قائمة فريقه لملاقاة توتنهام الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبي، مما يضاعف التكهنات بشأن قرب رحيله عن صفوف بطل دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يعتمد إنريكي خلال المواجهة أمام توتنهام على الحارس الوافد حديثاً للفريق لوكاس شيفالييه.

ولم يجدد دوناروما عقده مع سان جيرمان بطل فرنسا، ويرغب في الرحيل عن الفريق والانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية.

وينتهي عقد دوناروما في صيف 2026، لذا يتعين على باريس سان جيرمان التفاوض على رحيله للحصول على مقابل مالي من صفقة انتقاله، بدلاً من الانتظار والسماح له بالرحيل مجاناً.

ولا يحظى الحارس الكاميروني أندريه أونانا بثقة البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر، كما أنه يعاني من الإصابة حالياً.

وأنفق مانشستر يونايتد بالفعل أكثر من 300 مليون يورو على التعاقد مع سيسكو ومبومو وماتيوس كونيا ودييجو ليون هذا الصيف.