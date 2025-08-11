الشارقة في المجموعة الأولى لـ «مونديال اليد»



القاهرة (وام)



أجريت في العاصمة المصرية القاهرة قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2025، والمقررة في القاهرة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 9 فرق.

وأسفرت القرعة عن وقوع فريق الشارقة بطل آسيا وممثل كرة اليد الإماراتية في البطولة بالمجموعة الأولى التي تضم ماجديبورج الألماني وكاليفورنيا إيجلز الأميركي.

فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الأهلي المصري، وفيزبريم المجري وجامعة سيدني الأسترالي.

وضمت الثالثة أندية الزمالك المصري، وبرشلونة الإسباني، وتاوباتي البرازيلي.

وبحسب لوائح البطولة يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، في حين يُكمل صاحب أفضل مركز ثاني من المجموعات الثلاث، المقعد المتبقي للمربع الذهبي.

وتقام جميع مباريات البطولة في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.