الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الناقلات الإماراتية».. 14 وجهة كروية تحلّق في ملاعب العالم

شراكة جديدة لطيران الإمارات مع بايرن ميونيخ
12 أغسطس 2025 01:20

معتصم عبدالله (أبوظبي)

وسع إعلان «طيران الإمارات» عن شراكة جديدة لمدة 7 سنوات مع نادي بايرن ميونيخ الألماني، رقعة تحليق الناقلات الوطنية «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» إلى أكثر من 14 وجهة ونادياً رياضياً في كرة القدم، اللعبة الشعبية الأكثر انتشاراً في العالم من حيث عدد المشجعين، واللاعبين، والانتشار الجغرافي، إذ يمارسها الملايين حول العالم وتستقطب مليارات المشاهدين.
انضم نادي بايرن ميونيخ، المتوَّج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» 34 مرة، وببطولة دوري أبطال أوروبا 6 مرات، مؤخراً إلى قائمة الأندية العالمية المرتبطة بشراكات مع الناقلات الوطنية الإماراتية، بعد توقيع شراكة تاريخية مع «طيران الإمارات» لمدة سبع سنوات.
وبموجب الاتفاقية، تصبح «طيران الإمارات» الشريك البلاتيني للفريق الأول للنادي الألماني، بدءاً من موسم 2025-2026 وحتى نهاية موسم 2031-2032.
وتشمل قائمة أندية كرة القدم التي ترتبط بشراكات مع «طيران الإمارات» كلاً من ميلان الإيطالي، أرسنال الإنجليزي، أولمبيك ليون الفرنسي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، النجم الرياضي الساحلي التونسي، إضافة إلى نادي العين.
وتواصل «طيران الإمارات» أيضاً رعايتها لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أقدم وأكبر بطولة محلية في العالم، والذي يُعرف حالياً باسم «كأس طيران الإمارات».
في المقابل، تضم الوجهات الكروية لـ«الاتحاد للطيران» أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، نيويورك سيتي الأميركي، جيرونا الإسباني، ومومباي سيتي الهندي.
وتنسجم هذه الشراكات مع الرؤية الاستراتيجية للناقلات الوطنية في تعزيز التبادل الرياضي والثقافي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لكرة القدم ووجهة تحتضن كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية.
وتحرص الناقلات الوطنية على دعم المؤسسات الكروية المحلية إلى جانب الأندية العالمية، حيث تواصل «طيران الإمارات» رعايتها لدوري أدنوك للمحترفين، الذي تنظمه رابطة المحترفين بمشاركة 14 نادياً. 
وشهد الموسم الحالي 2025-2026 إعلان «طيران الإمارات» عن شراكة جديدة مع نادي العين، بالتزامن مع مشاركة «الزعيم» في كأس العالم للأندية 2025، بحيث يظهر شعار الشركة على أكمام قميص التدريب وعلى الجزء الخلفي من قمصان التدريب خلال المباريات، إضافة إلى حضوره على لوحات الإعلانات بملعب هزاع بن زايد، وامتلاك حقوق ترويجية وإعلانية رقمية عبر منصات النادي.

أخبار ذات صلة
دعوات أوروبية لإسرائيل لعدم التضييق على المنظمات الإنسانية
سان جيرمان يستبعد دوناروما من «السوبر الأوروبي»

ملاعب عالمية وبطولات عريقة 
تحلّق شعارات الناقلات الوطنية على أبرز ملاعب كرة القدم حول العالم، حيث يتصدر «ملعب الاتحاد» الخاص بمانشستر سيتي المشهد، منذ إعادة تسميته في يوليو 2011 ليحمل اسم «الاتحاد» ويتسع لـ 55 ألف مشجع.
ويحمل ملعب أرسنال في لندن اسم «ملعب الإمارات» منذ عام 2006، ويتسع لـ 60 ألف متفرج، وبموجب اتفاقية رعاية مجددة، سيحتفظ الملعب باسمه حتى عام 2028، في واحدة من أطول وأبرز اتفاقيات الرعاية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.وارتبط اسم «الاتحاد للطيران» في الولايات المتحدة، بنادي نيويورك سيتي، مع توقيع اتفاقية تاريخية لمدة 20 عاماً لتسمية ملعبه الجديد «الاتحاد بارك»، المقرر افتتاحه في 2027، ليصبح وجهة رياضية بارزة في البلاد.

رعاية «طيران الإمارات»
- ميلان الإيطالي
- أرسنال الإنجليزي
- ليون الفرنسي
- ريال مدريد الإسباني
- بايرن ميونيخ الألماني
- بنفيكا البرتغالي
- النجم الساحلي التونسي
- كأس طيران الإمارات الاتحاد الإنجليزي - لكرة القدم
- دوري المحترفين الإماراتي
- نادي العين

رعاية «طيران الاتحاد»
- مانشستر سيتي الإنجليزي
- نيويورك سيتي الأميركي
- جيرونا الإسباني
- مومباي سيتي الهندي

ملاعب
- ملعب الاتحاد «مانشستر سيتي»
- استاد الإمارات «أرسنال»
- الاتحاد بارك «مقرر في 2027»

 

الناقلات الإماراتية
طيران الإمارات
بايرن ميونيخ
ألمانيا
الناقلات الوطنية
الاتحاد للطيران
الدوري الألماني
البوندسليجا
دوري أبطال أوروبا
