«فرسان الشارقة» يسيطرون على ألقاب الأسبوع الثامن لقفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)



سيّطر فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية، على معظم المراكز الأولى في منافسات الأسبوع الصيفي الثامن، والذي اشتمل على 8 منافسات لقفز الحواجز مفتوحة المشاركة لجميع فئات الفرسان، وجرت خلال يومي السبت والأحد الماضيين، على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق.

وحاز صدارة منافسة الـ130 سم الفارس عمرو جمال مع «زازو زد» في اليوم الأول، والفارس داؤود بورزايل مع «سانكوديكس» في اليوم الثاني، في حين أحرز الفارس الناشئ سيف عويضة الكربي ثنائية بصحبة الفرس «هوليوود» على حواجز الـ120 سم.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية، كما شهدها وشارك في تتويج الفائزين كل من علي فاروق، مسؤول الفروسية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، والحكم والمصمم الدولي يوسف المحمودي.

وعاد فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية للسيطرة على مراكز الصدارة في منافستي الـ130 سم، وأقيمت الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة، وتنافس فيها 31 فارساً، وعبر 11 فارساً المرحلتين من دون خطأ، والمراكز من الأول وحتى السادس سيطر عليها فرسان القفز من نادي الشارقة للفروسية، وتوّج بجائزة المركز الأول الفارس عمرو جمال محمد مع «زازو زد» وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 23.31 ثانية.